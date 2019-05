Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/05)

Inter, D'Ambrosio vuole chiudere la carriera in nerazzurro

Si punta al rinnovo di contratto per Danilo D'Ambrosio all'Inter. L'agente del giocatore Vincenzo Pisacane, sulle colonne di fcinternews.it, ha dichiarato che il suo assistito verrebbe chiudere la propria carriera in nerazzurro e che si cercherà un accordo con Ausilio.

Secondo noi: trovare un accordo che faccia contente entrambe le parti è certamente possibile. Il terzino destro classe 1988 ex Torino è gradito ad Antonio Conte e potrebbe essere uomo chiave da chioccia dello spogliatoio nerazzuro.

D'Ambrosio anticipa Gollini - Inter-Atalanta Serie A 2018-19Getty Images

Bologna, 31 milioni investiti in 3 giorni per convincere "Miha"

Bologna inarrestabile sul mercato, volto ad anticipare tutte le mosse per convincere Sinisa Mihajlovic a restare sulla panchina rossoblù: dopo il riscatto di Riccardo Orsolini (16 milioni alla Juventus), allo stesso modo verranno esercitati i riscatti di Nicola Sansone e Roberto Soriano. Al Villarreal andranno 15 milioni. In pratica, 31 milioni in 3 giorni investiti subito da patron Joey Saputo. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

Secondo noi: Joey saputo fa davvero sul serio. Ormai è chiaro che il patron rossoblù non prenda in considerazione nessun altro nome per la panchina se non quello di Sinisa Mihajlovic.

SPAL-Bologna, Serie A 2018-2019: esultanza Bologna (LaPresse)LaPresse

Lazio, Caicedo non rinnoverà

In base alle voci raccolte dal quotidiano freepress Leggo, l'attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo non rinnoverà il proprio contratto col club biancoceleste. Nel suo futuro, destinazioni in Cina o Emirati Arabi Uniti.

Secondo noi: centravanti che, a nostro avviso, meriterebbe un'altra chance di livello nel calcio europeo. Ma è probabile che lui stesso propenda per una scelta più "soft" e, al tempo stesso, ancor più remunerativa...

Felipe Caicedo Lazio Atalanta 2018LaPresse

Sampdoria, Kownacki resterà al Fortuna Düsseldorf

Non tornerà in blucerchiato l'attaccante polacco Dawid Kownacki, girato in prestito lo scorso gennaio al Fortuna Düsseldorf: la Sampdoria, infatti, rinnoverà il prestito al club tedesco. Lo riferisce SKY Sport.

Secondo noi: giusto che rimanga nel club tedesco, che ha fortemente voluto per l'intero arco della sessione invernale di mercato. Kownacki, senza girarci troppo attorno, vuole giocare titolare, cosa che la Sampdoria - indipendentemente da chi siederà in panchina nella prossima stagione - non può assolutamente garantirgli.

David Kownacki,Serie AGetty Images

Colpaccio Lecce: bomber La Mantia fino al 2022

Secondo le indiscrezioni raccolte da SKY Sport, l'attaccante Andrea La Mantia - grande protagonista della cavalcata promozione con 17 reti - rinnoverà col Lecce sino al 2022.

Secondo noi: operazione di mercato indispensabile per mettere il primo punto fermo alla prossima, impegnativa stagione di ritorno in Serie A, togliendolo da pontenziali e dannose voci di mercato. Attaccante particolarmente prolifico, l'ex Virtus Entella, Pro Vercelli e Cosenza ha tutte le carte in regola per trascinare i giallorossi salentini nel massimo campionato italiano.

Andrea La Mantia - Carpi-Lecce - Serie B 2018/2019 - LaPresseLaPresse