Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/07)

Fronte di mercato apertissimo tra Fiorentina e Sassuolo

Stando a Tuttomercatoweb, fronte caldo di calciomercato tra Fiorentina e Sassuolo. Sembra tutto fatto, anzitutto, per il trasferimento in viola del terzino destro Pol Lirola. La trattativa dovrebbe chiudersi presto sulla base dei 13 milioni. Il trequartista tedesco-ghanese Kevin Prince Boateng piace per il progetto Montella-Commisso e la Fiorentina sarebbe pronta a sfidare l'offerta l'Eintracht Francoforte, che riaccoglierebbe volentieri Prince. Infine, il Cholito Giovanni Simeone potrebbe fare il percorso inverso, passando in maglia neroverde.

La nostra opinione: un giro di valzer tra viola e neroverdi che potrebbe arricchire entrambi. Da segnalare, in casa Fiorentina, anche il forte interesse per il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora e per la seconda punta della Roma Gregoire Defrel.

Giovanni Simeone of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and AS Roma at Stadio Artemio Franchi on November 3, 2018

Anche Donadoni in Cina: allenerà lo Shenzhen Kaisa

Dopo un anno di inattività, l'ex allenatore di Bologna, Parma, Napoli ed ex ct Roberto Donadoni, ripartirà dalla Cina. Tutto fatto per l'accordo con lo Shenzhen Kaisa, attualmente penultimo nella Super League. Donadoni, che firma fino al 2021 per 5 milioni a stagione, prende il posto dello spagnolo Juan Ramon Lopez Caro.

La nostra opinione: un'esperienza completamente diversa a tutte quelle che hanno caratterizzato la carriera di Donadoni da allenatore. La prima all'estero, peraltro. Occorrerà cambiare mentalità e, in qualche modo ripartire da zero. In una squadra, peraltro, impegnata nella lotta per non retrocedere.

Roberto Donadoni nuovo allenatore del Bologna

Héctor Moreno e il buen ritiro in Qatar

Ufficiale: l'ex difensore della Roma Héctor Moreno passa ai qatarioti dell'Al-Gharafa. Il messicano aveva collezionato appena 5 presenze con la maglia giallorossa nella prima parte della stagione 2017-2018 prima di trasferirsi alla Real Sociedad.

La nostra opinione: giocatore giunto in Serie A con grandissime aspettative. Forze troppo alte. La sua dimensione internzaionale l'ha subito ritrovata nella Liga, vero. Già a 31 anni, tuttavia, ha scelto il Qatar come "buen ritiro"...

Manchester United: Ruben Dias alternativa a Maguire

In attesa della definizione della trattativa col Leicester City per il centrale difensivo Harry Maguire (89 milioni alle Foxes), il Manchester United valuta possibili alternative: opzionato, in questo senso, Ruben Dias del Benfica (in campo nella sfida di ICC contro il Milan). Il giocatore ha una clausola rescissoria di 70 milioni. Secondo la testata portoghese O Jogo, tuttavia, i Red Devils non sarebbero disposti ad arrivare a tale cifra e valutano un'offerta al ribasso.

La nostra opinione: i tempi stringono nel mercato inglese - che chiuderà il prossimo 8 agosto - ed è giusto aprirsi delle piste secondarie. Ruben Dias, classe 1997, è tra i potenziali centrali difensivi più forti nel panorama internazionale futuro prossimo. Settanta milioni di clausola non è, in questo senso, una cifra così folle...

Milan-Benfica, International Champions Cup 2019 - Da sinistra Ruben (Benfica) e Krzysztof Piatek (Milan)

Ritorno alle origini per Schiattarella, che va al Benevento

Pasquale Schiattarella torna a essere un giocatore del Benevento, quest'anno allenato da Filippo Inzaghi. Il centrocampista è stato ingaggiato dal club campano (che l'ha ufficializzato con uno screenshot della chat whatsapp della squadra, come tanto va di moda in questo periodo), dopo la rescissione con la SPAL. Il giocatore aveva già vestito i colori giallorossi nella stagione 2002-2003, ai tempi delle giovanili.

La nostra opinione: scelta romantica. Il centrocampista classe 1987 torna nella squadra in cui ha giocato all'età di 15-16 anni. Ogni tanto, il calcio(mercato) propone anche queste belle storie...