Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/05)

Napoli, Veretout vicinissimo: "ballano" 2 milioni

Secondo le indiscrezioni di Tuttomercatoweb, ballano 2 milioni tra domanda e offerta affinché il Napoli arrivi al centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout, fortemente voluto da Carlo Ancelotti: il club partenopeo (peraltro pronto ad annunciare l'esterno dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo) offre 18 milioni più bonus. I viola ne chiedono 20 (sempre più bonus). La sensazione è che, nelle prossime ore, la trattativa venga definita.

Secondo noi: affare alle fase conclusive, indipendentemente dai gravosi impegni societarii della Fiorentina. Operazione annunciata già da tempo, su cui Ancelotti non transige.

Jordan Veretout - Fiorentina - Serie A 2018-19Getty Images

Il valzer delle panchine prosegue sull'asse Lazio-Milan

In base all'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport, allo stato dell'arte si starebbe profilando un clamoroso scambio di panchine tra Lazio e Milan. Se i rossoneri, come sembra nelle ultimissime ore, dovessero scegliere Simone Inzaghi per accontentare Paolo Maldini convincendolo a restare in dirigenza, il primo nome della lista per prendere le redini della Lazio, sarebbe proprio quello di Gennaro Gattuso, il preferito da Igli Tare.

Secondo noi: considerando l'altrettanto clamorosa voce che accosta un "cuore laziale" come Mihajlovic alla Roma, non resta che prendere il secchiello più grande di popcorn e attere sviluppi. Il primo dei quali sarà il seguente: se Maldini accetta l'incarico di dt offertogli da Gazidis, il nuovo allenatore del Milan sarà Simone Inzaghi, caldeggiato proprio dall'ex numero 3 rossonero. Il resto verrà da sé.

Milan-Lazio, Coppa Italia 2018-2019: Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi (Getty Images)Getty Images

L'Udinese riconferma Tudor e punta Verdi e Ounas

L'Udinese riconferma Igor Tudor. L'accordo è di un anno. Ora, il mercato, che puntano ai trequartisti del Napoli Simone Verdi e Adam Ounas.

Secondo noi: giusto così. Il tecnico croato alla seconda salvezza in corsa conquistata con l'Udinese, meritava assolutamente una chance ad inizio stagione. Ounas e Verdi sono obiettivi possibili: il Napoli non vuole cederli in prestito, ma non dimentichiamoci che Ancelotti è un profondo estimatore di Rodrigo De Paul...

Cagliari: a centrocampo Cigarini o Badelj

Giorni di rinnovi in casa Cagliari. In queste ore si sta trattando quello di Luca Cigarini. Il regista emiliano, secondo La Gazzetta dello Sport, ha priorità assoluta. Se però dovesse rifiutare, l'alternativa sarebbe di assoluto rilievo: Milan Badelj della Lazio.

Secondo noi: il Cagliari fa sul serio, dopo il rinnovo di Alessio Cragno, si lavora per bloccare un altro pilastro come Cigarini. Certo, Badelj è un nome che stuzzica - eccome - le fantasie dei tifosi rossoblù.

Cagliari-Lazio, Serie A 2019-2019: da sinistra, Luca Cigarini (Cagliari) insegue Felipe Caicedo (Lazio) (LaPresse)LaPresse

La parabola discendente di Pablo Armero

Vi ricordate del terzino colombiano ex Udinese, Napoli e Milan Pablo Armero? Nei giorni scorsi, dopo essere stato licenziato (dopo una notte in discoteca) per "indisciplina" dall'Algoano (prima divisione brasiliana), è stato ingaggiato dal Guarani, in seconda serie.

Secondo noi: giocatore a fine carriera. Più di testa, che di gambe, trattandosi di un classe 1986. Stabiltosi dal 2017 tra Brasile e Colombia, ha faticato ad ogni esperienza professionale tra Bahia, America Calì e, appunto, CS Algoano.