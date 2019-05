Le 5 trattative che vi siete persi oggi (31/05)

Napoli, può partire il pressing per Lozano

L'attaccante esterno classe 1995 della nazionale messicana e del PSV Hirving Lozano, pallino di Carlo Ancelotti al Napoli (e in rete in Champions League contro l'Inter), apre le porte alle lusinghe del club azzurro, nelle parole riferite a Voetbal International: "Dopo due anni in Olanda, mi sento pronto al passo successivo. Anche in Europa: sarebbe bello giocare in una big e avere le possibilità di continuare a crescere. Per il momento, però, il mio cuore resta del PSV e non ha senso fare speculazioni di mercato".

Secondo noi: uno dei migliori attaccanti "multiuso" del calcio internazionali. Le richieste del club olandese sono "impegnative", tra i 40 e i 50 milioni. Il giocatore in questione, però, li vale tutti.

La gioia di Lozano per il gol segnato all'Inter, Inter-PSV, Champions League, Getty ImagesGetty Images

Sampdoria tra Semplici, Iachini e Defrel

Sampdoria tra questione panchina e riscatto di Gregoire Defrel. Dato ormai certo l'addio verso altri lidi di mister Marco Giampaolo, il suo successore potrebbe essere Leonardo Semplici della SPAL. E' il tecnico toscano in pole. In alternativa, come riferisce Tuttomercatoweb, ci potrebbe essere un ritorno di Giuseppe Iachini, che nel 2011-2012 riportò in Serie A i blucerchiati dopo essere subentrato a Gianluca Atzori. Intanto, si cercherà di riscattare dalla Roma l'attaccante Gregoire Defrel: Ferrero avrebbe messo sul banco 9 milioni. La sensazione è che l'operazione di mercato si chiuderà positivamente per il club ligure.

Secondo noi: Dopo il ritorno in B con la vittoria dei playoff contro il Sassuolo, la tifoseria blucerchiata ha acclamato a gran voce la permanenza di Iachini, anche se la società prese scelte diverse. Il suo ritorno chiuderebbe un conto aperto da diverse stagioni. Riguardo a Defrel, giusto riscattarlo a quelle cifre e farlo diventare un patrimonio del club.

Gregoire Defrel esulta dopo aver segnato in Sampdoria-Napoli 2018LaPresse

Chievo, il Barcellona punta i fratelli Vignato

Dalle informazioni raccolte dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Barcellona sarebbe piombato su Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 e dalla tecnica sopraffina, che nell'ultimo scorcio di campionato ha esordito in Serie A con la maglia del Chievo Verona. Non solo, il club blaugrana vorrebbe assicurarsi anche il fratello più giovane, il classe 2004 Samuele Vignato, che i beninformati ritengono addirittura più forte di Emanuel. Il Chievo ha chiesto 8 milioni, il Barcellona valuta l'offerta insieme all'agente dei giocatori volato in Spagna.

Secondo noi: un autentico sogno per i giovani fratelli Vignato. Dovessero realmente finire all'interno della "Masia", il loro futuro da campionissimi sarebbe pressoché assicurato.

Chievo-Parma, Serie A 2018-2019: da sinistra Emanuel Vignato (Chievo) e Bruno Alves (Parma) (LaPresse)LaPresse

Per Ferrari, "scontro tra botteghe" tra Sassuolo e Porto

Ceduto per 50 milioni il giovane centrale difnensivo Éder Militão al Real Madrid il Porto torna a bussare alla porta del Sassuolo per avere Gian Marco Ferrari. Il giocatore era gà stato corteggiato la scorsa estate. Lo riporta la Gazzetta di Modena in edicola questa mattina.

Secondo noi: scontro tra "botteghe carissime", quello tra Sassuolo e Porto. E chissà chi la spunterà. A nostro avviso, questa volta, il Porto: d'altra parte, per il difensore ex Sampdoria e Crotone, si tratta di un'occasione irrinunciabile.

Gian Marco Ferrari, Sassuolo-Frosinone, LaPresseLaPresse

Brescia vicino a Giaccherini con Cellino factotum

Continuano le trattative tra Chievo e Brescia. In base alle indiscrezioni di Radio Sportiva, se le trattative Per Stefano Sorrentino e Përparim Hetemaj appaiono in stand by, sono invece a buon punto quelle riguardanti l'attaccante Mariusz Stepinski e, soprattutto, l'esterno Emanuele Giaccherini. Un mercato, quello delle Rondinelle, che sembra voler essere portato avanti dallo stesso Massimo Cellino, nell'ambivalente figura di presidente-direttore sportivo.

Secondo noi: i nomi sono buoni, i migliori di quelli di un Chievo all'interno del quale sono altre le cose che non hanno funzionato. Giaccherini, su tutti, sarebbe un colpaccio. Quello che onestamente ancora non convince è la nuova figura professionale autoproposta da Cellino...

Emanuele Giaccherini esluta dopo il gol vittoria in Chievo-FrosinoneGetty Images