Prima del weekend Antonio Conte diventerà ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. L’ex ct della Nazionale è già da ieri a Milano e tra domani, o al massimo venerdì, sarà il nuovo tecnico della formazione nerazzurra sancendo il proprio ritorno in Serie A da dove manca ormai da 5 anni. Il tecnico salentino, che ha vinto tre scudetti con la Juventus fra il 2011 e il 2014, diventerà anche il tecnico più pagato d’Italia, visto che firmerà un contratto di tre anni da 9 milioni di euro più bonus a stagione. Dopo la firma e l’annuncio, Conte insieme alla board di dirigenti interisti volerà sabato a Madrid dove assisterà alla finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham, mentre i primi giorni della prossima settimana avverrà la presentazione ufficiale. Sbrogliati questi impegni Conte partirà per le vacanze per iniziare il proprio lavoro sul campo – con la squadra e i nuovi giocatori – l’8 luglio, giorno in cui inizierà il ritiro.

Nove anni dopo, riecco Oriali: sarà il club manager

La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio anche dello staff di collaboratori che accompagneranno il 48enne ex allenatore del Chelsea nella sua avventura all’Inter. Una squadra nutrita e fatta di gente fidata e con un gradito ritorno, quello di Lele Oriali, team manager dell’Inter che vinse il Triplete, e che ha lavorato proficuamente al fianco di Conte in Nazionale nel biennio 2014-2016. Oriali sarà il club manager nerazzurro, la figura che farà da tramite fra squadra, allenatore e dirigenza, e prenderà la proprio carica da metà giugno, dopo aver ultimato i propri impegni con la Nazionale italiana ed aver rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di team manager azzurro.

L'Inter di Conte: staff e collaboratori

Antonio Conte Allenatore Gianluca Conte Vice Allenatore Paolo Vanoli Assistente Cristian Stellini Assistente Costantino Coratti Preparatore Atletico Julio Tous Preparatore Atletico Tiberio Ancora Nutrizionista Adriano Bonaiuti Preparatore dei portieri Gabriele Oriali Club Manager

Da Vanoli e Stellini al fratello Gianluca: lo staff di Conte

Rispetto alle sue esperienze recenti alla Juventus, in Nazionale e al Chelsea: lo staff sarà un po’ differente. Il viceallenatore non sarà Angelo Alessio ma tale ruolo sarà affidato al fratello Gianluca Conte, 47enne assistente sin dai tempi dell’esperienza al Bari (2007-2009) e che in questi anni si è soprattutto occupato di analisi degli avversari. Altri assistenti che Conte avrà al fianco saranno Cristian Stellini (collaboratore tecnico di Conte nelle sue esperienze al Bari e alla Juventus fino all’agosto 2012, quando rassegnò le dimissioni per il proprio coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse 2011 e patteggiò due anni e sei mesi complessivi di squalifica) e Paolo Vanoli, ex ct della Nazionale Under 19 e già con Conte nella sua avventura londinese al Chelsea.

Lo spagnolo Julio Tous e Costantino Coratti saranno fra gli specialisti della preparazione fisica, che affiancheranno un capo preparatore atletico che sarà individuato nei prossimi giorni/settimane. Confermatissimo anche il nutrizionista Tiberio Ancora, altro fedelissimo, mentre come preparatore dei portieri resterà Adriano Bonaiuti, che ha un buon feeling con il capitano nerazzurro Samir Handanovic.