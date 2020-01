Leonardo: "Cavani ci ha chiesto la cessione. Icardi? Sta facendo una stagione enorme"

L’esperienza al PSG di Edinson Cavani è sempre più agli sgoccioli. Lo ha confermato anche il ds del club transalpino Edinson Cavani che, a margine della vittoria in Coppa di Francia contro il Lorient, ha ammesso per la prima volta apertemente come il centravanti uruguagio abbia ufficialmente chiesto la cessione. L’offerta che l’Atletico Madrid ha fatto per avere Cavani (che a giugno sarà libero di firmare con qualunque club) con sei mesi d’anticipo però appare troppo bassa e l’impressione è che saranno 10 giorni molto caldi per trovare un accordo per ottenere subito il Matador.

" Abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atlético Madrid, ma non è congrua al valore del giocatore. Quanto vogliamo? Non abbiamo mai stabilito una somma. Tutti ne parlano, ma non abbiamo mai stabilito un valore, perché conta il desiderio di ciascuno. Dobbiamo essere chiari: il giocatore vuole andarsene. Sostituti? Abbiamo Draxler e tanti giocatori che possono fare da 9. "

"Icardi? La sua stagione è enorme ma per parlare di riscatto è presto"

Per un Cavani in uscita c’è un Icardi che continua a strabiliare e si sta guadagnando a suon di gol la permanenza nella città della Tour Eiffel. Anche se per il momento è prematuro parlare di riscatto con l’Inter...

" Ho sentito dire che è in crisi perché non sta segnando da tre partite, ma per favore... Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite al suo primo anno sta facendo qualcosa di enorme, onestamente. Quando lo riscatteremo? Abbiamo tempo, l'opzione è scritta ed esiste. C'è tempo, abbiamo molte cose da fare. Anche se la finestra di mercato è aperta, dobbiamo rimanere concentrati su quello che stiamo facendo. "