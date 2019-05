Aria di rivoluzione in casa Milan. Nelle prossime ore, infatti, sono attese le dimissioni del direttore generale Leonardo, al termine della deludente stagione conclusa ieri sera con la vana vittoria sulla SPAL, che ha portato i rossoneri a mancare l'Europa dei grandi di un solo punto.

SPAL-Milan - Calhanoglu-KessieLaPresse

Leonardo a un passo dalle dimissioni da dg

Un altro anno senza Champions League, che ormai manca dalla stagione 2013-2014, corrisponderà con ogni probabilità ad un vero e proprio rimescolamento delle carte. Secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il dirigente brasiliano sarebbe pronto al rientro in Francia, in particolare al PSG - che ben conosce - dove sostituirà il pari ruolo Antero Henrique.

Leonardo, Paolo Maldini - Milan, presentazione Strinic e Reina - Imago pun only in ITAxGERxSUIxAUTImago

Tutto pronto per l'arrivo di Luis Campos, il "Mago delle plusvalenze"

Il nuovo direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan potrebbe proprio arrivare dal paese transalpino. Si tratta del portoghese Luis Campos, che ha riportato in Champions League il Lilla, società sponsorizzata proprio dal gruppo Elliott. Campos, scout di Mourinho al Real Madrid, è anche soprannominato "il Mago delle plusvalenze", tanto che nella sua precedente esperienza al Monaco (2013-2016), è arrivato ad accumulare ben 300milioni grazie alla vendita dei giocatori valorizzati. Campos ha collezionato una fortuna con le compravendite dei vari Martial, Lemar, Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko e Mbappé.

Luis Campos, conseiller du président du LOSC Gérard LopezGetty Images

E Gattuso? Potrebbe anche restare

Chi lo conosce, definisce "infallibili" le sue tecniche di scouting. Ma sarà l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni di una piazza molto più difficile (rispetto a Lilla e Montecarlo) come quella del Milan? Intanto, resta sospeso il futuro di Rino Gattuso. Paradossalmente, nonostante si rincorrano da tempo le voci di un suo prossimo allontanamento, non sarebbe da escludere l'ipotesi che lo vede ancora seduto sulla panchina rossonera.

Gennaro Gattuso - Spal-Milan - 2019LaPresse