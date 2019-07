Leonardo: "Neymar può lasciare il Psg, vogliamo giocatori motivati"

Il Paris Saint-Germain mette ufficialmente sul mercato Neymar. "Può lasciare il Psg se arriva un'offerta che accontenti tutti. Vogliamo fare affidamento su giocatori che vogliono rimanere e costruire qualcosa di grande. Non abbiamo bisogno di calciatori che rimangono per farci un favore - ha dichiarato il direttore sportivo Leonardo in un'intervista a 'Le Parisien' - Fino ad oggi però non sappiamo se qualcuno lo vuole comprare né a che prezzo. Il Barcellona? Ci siamo sentiti, vero, ma sono stati contatti molto superficiali. Una cosa è certa: il giocatore ha ancora tre anni di contratto con noi. E dal momento che non abbiamo ricevuto alcuna offerta, non possiamo discuterne".

L'ex dirigente del Milan ha poi confermato che "De Ligt non verrà al Psg, anche se c'è stata una possibilità. E' un grande giocatore ma non è un buon momento per fare un grande investimento - ha ammesso - Dobbiamo stare un po' tranquilli, non abbiamo una busta da 200 milioni di euro da spendere". A prescindere dal discorso Neymar, "abbiamo bisogno di un centrocampista difensivo e forse di un giocatore per completare la difesa - ha proseguito Leonardo - Il portiere? Non è una priorità, abbiamo Trapp, Areola, Bulka e un quarto portiere, Garissone Innocent. Ad oggi è così", ha concluso smentendo il possibile arrivo di Donnarumma. A proposito di Koulibaly Leonardo ha ammesso che "è un giocatore molto costoso, non esiste un progetto al momento, ma non voglio parlare troppo dei singoli". Il ds dei francesi ha escluso anche il possibile ritorno di Matuidi, sul mercato dopo l'acquisto di Rabiot da parte della Juve. "Lo adoro, ho grande stima e rispetto nei suoi confronti. E' sempre stato fondamentale per il Psg - ha concluso - Ma abbiamo già dei giocatori e continueremo a giocare in undici sul campo", ha concluso scherzando.