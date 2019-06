Lukaku sibillino, l'Inter spera: "Credo che la mia estate di calciomercato sarà agitata"

Reduce da tre gol contro Kazakistan e Scozia, l’attaccante del Belgio Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni sibilline alla stampa al seguito dei “diavoli rossi”.

" La tua estate (di mercato ndr) sarà agitata? Sì, penso di sì "

Il futuro al Manchester United è dunque incerto per l’attaccante classe 1993 autore di 12 gol in Premier League quest’anno nel quadro di una stagione non certo esaltante per i Red Devils. Lukaku ai microfoni di Sky Sports UK ha in seguito aggiunto:

" Deve parlare il Manchester United, non sono qui per alimentare voci. È il club che esprimersi. Io posso fare giocare il mio calcio "

Infine, l’attaccante ha aggiunto ai microfoni belga di VTM News: "Ora voglio solo rilassarmi con la mia famiglia. So cosa farò ma non lo dico. Ho un contrato, parlerò con il mio agente e prenderemo la decisione migliore. Vedremo”. L'Inter, da lontano, osserva gli sviluppi della vicenda: non è un mistero che ai nerazzurri piaccia e non poco la punta belga.