Madrid, la capitale del calcio: prima l'evento del Wanda Metropolitano, poi Hazard al Real

Non sarà l'unico grande evento di questi giorni di fine primavera, a Madrid, la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. La capitale spagnola, blindata per ragioni di sicurezza e con tifosi e turisti che stipano hotel, ostelli ed ogni altro genere di accomodamento, conta le ore in vista delle gesta di Salah, Mané, Firmino, Kane, Son, Eriksen... Insomma c'è fibrillazione a cerchi concentrici dall'epicentro del Wanda Metropolitano, casa dell'Atlético Madrid, che invece in sede di calciomercato - si appresta a salutare un certo Antoine Griezmann. E, certo, i tifosi Colchoneros non l'hanno ripesa benissimo.

Madrid tra un evento e l'altro: il prossimo sarà Hazard al Real

Ma attualmente, tutto è congelato, si ha comunque la sensazione che il sostituto altisonante arriverà, tanto che ha cominciato ad aleggiare il nome di Mauro Icardi ma, prima, sarà - verrebbe da dire "come di consueto - il Real Madrid a lanciare la bomba di mercato, la cui presentazione, si diceva, sarà il secondo grande evento della città reale subito dopo l'ultimo atto della Coppa dei Campioni: Eden Hazard è pronto a sbarcare allo stadio Santiago Bernabéu. Le cifre sono mostruose.

Chelsea's Belgian midfielder Eden Hazard celebrates after celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League final football match between Chelsea FC and Arsenal FC at the Baku Olympic Stadium in Baku, Azerbaijian, on May 29, 2019Getty Images

Un Mago per i Blancos. A cifre mostruose

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Chelsea sta cercando in tutti i modi di respingere gli assalti delle Merengues, che dopo la finale di Europa League ha manifestato apertamente di voler andare via. Il club di Florentino Pérez, secondo quanto filtra anche dall'Inghilterra, avrebbe già sul piatto una cifra che supera i 120 milioni di euro per ottenere il "Sì" dei Blues. Avendo, peraltro, già certificato il beneplacito del giocatore, particolarmente allettato di poter indossare la camiseta blanca e contare su un contratto pluriennale (non è ancora stata definita l'esatta durata) da 23 milioni a stagione. Il trequartista, in vacanza, sta già facendo scatti con i tifosi blancos, esibendo col sorriso la sua nuova casacca candida.

La plusvalenza che farà cadere il muro del Chelsea

Assicuratisi la permanenza di Sergio Ramos, Florentino Pérez è intenzionato a rifare un Real Madrid vincente dopo tutte le delusioni patite nella stagione appena andata in archivio. Su Hazard si dovrebbe chiudere già all'inizio della prossima settimana, presumibilmente alla moda dell'evento all'americana, allo stadio, come si è soliti fare da queste parti. Il muro della Granovskaia è prossimo a crollare. Ma a Stamford Bridge non si faranno drammi: considerando che il "Mago" di La Louvière, arrivato a Londra nel 2012, era stato acquistato dai Blues per 35 milioni di euro, la plusvalenza sul belga andrà a sfiorare i 90 milioni.