Manca poco al valzer delle panchine: mezza Serie A pronta a cambiare allenatore

Come ogni anno, in questo periodo, a tenere banco prima delle trattative riguardanti i giocatori, ci sono quelle dei tecnici. Si dice sempre, ma forse questa volta è un dato di fatto ancor più importante: mai come in questa post season, si scatenerà un vero e proprio valzer delle panchine che stravolgerà le operazioni di mercato. Tantissime squadre, in Serie A, in procinto di cambiare la guida tecnica, a cominciare dai top club in cui l'unico ad essere sicuro del proprio allenatore è il Napoli con mister Carlo Ancelotti.

Juventus: il favorito e Sarri, il preferito Pochettino

Si parte proprio dai campioni d'Italia dalla Juventus: qui l'intreccio è di quelli da emicrania. Il candidato numero uno è Maurizio Sarri il cui borsino ai bianconeri resta fissato al 70%. Agnelli e Paratici sono alla ricerca di un gioco spumeggiante da abbinare alla vittorie: una, su tutte, quella della Champions League. Ed è proprio qui che nascono i primi dubbi in merito al nome dell'ex condottiero del Napoli: è davvero 'uomo giusto quando tutti sanno che il suo calcio ha bisogno del tempo necessario per fiorire? Molto probabilmente, in ogni caso, il tecnico toscano lascerà il Chelsea, che - con il mercato bloccato dalle sanzioni Uefa - punterà a un netto ringiovanimento della rosa con a capo una bandiera come Frank Lampard, protagonista di un'esaltante stagione in Championship col Derby County. La sensazione è che l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero arriverà in coda alle finali di Europa e Champions League.

Maurizio SarriGetty Images

Da Giampaolo a Mihajlovic. E i vari intrecci

In casa bianconera, i nomi papabili oltre a Sarri restano gli stessi: in netto ribasso, tuttavia, sono le quotazioni di Pep Guardiola, mentre Mauricio Pochettino (il preferito in via Galileo Ferraris) ha preso tempo in vista della finale di Champions contro il Liverpool.

Mauricio Pochettino, Manager of Tottenham Hotspur celebrates victory after the UEFA Champions League Semi Final second leg match between Ajax and Tottenham Hotspur at the Johan Cruyff Arena on May 08, 2019 in Amsterdam, Netherlands.Getty Images

Tramontato definitivamente Simone Inzaghi, una settimana di tempo se l'è presa anche Marco Giampaolo, che ha chiesto ancora qualche giorno al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, in attesa di capire quale sarà il valzer delle panchine. A cominciare, perché nom proprio da quella della Juve. La permanenza sulla panchina blucerchiata, ad ogni buon conto, non va oltre il 30%. La stessa attribuibile al proseguimento dell'avventura a Bologna di Sinisa Mihajlovic, che attende la chiamata di Claudio Lotito alla guida della Lazio, con un Simone Inzaghi a fine ciclo e pronto ad altri grandi sfide. Nel frattempo, Joey Saputo è pronto ad annunciare Walter Sabatini direttore sportivo.

Sinisa Mihajlovic - Bologna press conference - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Gasperini pronto a ricostruire in casa Roma

Caso Atalanta tutto da seguire. A giudicare dalle reazioni post Sassuolo-Atalanta alla trasmissione "Sky Calcio Show" in duetto con Fabio Capello, l'artefice dell'approdo degli orobici in Champions League Gian Piero Gasperini sembra sempre più destinato alla Roma, impegnata in un progetto di rifondazione totale. In nerazzurro chi va? Per ora si è proposto la "bandiera" Massimo Carrera, campione in Russia con lo Spartak Mosca; dalla Lazio, come detto, è in uscita Simone Inzaghi, ma la dirigenza Percassi non vuole nemmeno sentir parlare di una partenza del Gasp.

Video - Gasperini: "I ragazzi sono stati straordinari. Futuro? La priorità è lavorare con le mie idee" 04:02

Conte-Inter, è cosa fatta. E il Milan rivaluta Gattuso

A proposito di colori nerazzurri, l'Inter si appresta - ormai appare chiaro a tutti - ad annunciare Antonio Conte, a maggior ragione a Champions League acquisiti. Luciano Spalletti? Probabile una sua ripartenza fuori dall'Italia.

Antonio ConteGetty Images

Sarà rivoluzione, esattamente come dall'altra parte del Naviglio: al Milan, infatti, è Leonardo ai titoli di coda, dopo alcune frizioni con Rino Gattuso, che invece potrebbe restare e condurre lui stesso quella ricostruzione necessaria ai colori rossoneri. Attenzione, però: resta di attualità anche un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, allettato anche da tante proposte all'estero, prima di tutto in Premier.

Video - Gattuso: "La società non mi ha mai detto che non sono più l'allenatore del Milan" 03:18

Fiorentina e Genoa in alto mare

Nel marasma Fiorentina e Genoa: le questioni societarie influiranno tantissimo e in entrambi i casi si è ancora in alto mare. Appare chiaro, comunque, che Cesare Prandelli non proseguirà il suo percorso in rossoblù. Grande solidità, invece, in casa Napoli, Torino, Parma, Cagliari e Sassuolo con le conferme dei rispettivi condottieri Carlo Ancelotti, Walter Mazzarri, Roberto D'Aversa, Rolando Maran e Roberto De Zerbi. Anche all'Udinese tutto porta a pensare a un consolidamento di Igor Tudor.

Prandelli - Genoa-Milan - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Semplici alla finestra

SPAL: continua il tira e molla con Leonardo Semplici, che sembra voler andare a cercare fortuna altrove. Di posti liberi, come si può notare, ce ne sarebbero parecchi, con Fiorentina e Genoa in pole.

Leonardo Semplici, SPAL 2018-2019 (LaPresse)LaPresse

Tra le neopromosse, proseguiranno le avventure di Eugenio Corini e Fabio Liverani alla guida di Brescia e Lecce.