Una corsa nella pineta di Sabaudia insieme a Francesco Totti - l’amico, compagno e capitano della Roma che fu – prima di salutare la Capitale e iniziare la nuova esperienza dall’altra parte del mondo con il Boca Juniors. Daniele De Rossi si è concesso una mattinata insolita di allenamento insieme a Totti e al figlio Cristian, una seduta di jogging ripresa ed immortalata nelle stories sull’account Instagram dell’ex dirigente giallorosso e che ha immediatamente attratto un considerevole numero di like e reazioni da parte dei tifosi romanisti più nostalgici. Già domani, giorno in cui festeggerà il 36esimo compleanno, DDR volerà a Buenos Aires, per firmare un contratto annuale con il Boca Juniors e venire travolto dall’affetto e dall’amore unico e spassionato dei tifosi Xeneizes.

Il messaggio di Maradona: "Ti vogliamo subito De Rossi, vieni qua!"

E chi non vede l’ora di vedere De Rossi in camiseta Azul y Oro è Diego Armando Maradona, che con un messaggio vocale inviato al giornalista di Tyc Sports Martin Areval ha definito un vero miracolo l’approdo del centrocampista di Ostia a Buenos Aires.

" Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua! Sappi che tu che indossi la maglia del Boca è come il sangue di San Gennaro che si liquefà. Ci vediamo presto, ti mando un bacio. Ti aspettiamo!. "