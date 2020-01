Un centrocampista e un esterno di fascia. Beppe Marotta nella consueta intervista prepartita ai microfoni di Sky Sport, fa il punto della situazione sui possibili rinforzi per il mercato di gennaio. Da Paul a Vidal passando per Eriksen, in questa pausa natalizia sono tanti i giocatori che sono stati accostati al club nerazzurro anche se Beppe Marotta non si sbottona e preferisce non sbilanciarsi...

Beppe Marotta (Amministratore delegato Inter)

" De Paul? Solo una vostra idea. Abbiamo diversi contatti con agenti e società per cercare di aumentare il livello qualitativo di questo gruppo che sta viaggiando al massimo. Non abbiamo ancora concluso nulla, vogliamo fare tutto con molta cautela perché dobbiamo tenere l'asticella degli obiettivi molto alta, anche se poi non si dovesse chiudere nulla. Siamo in piena attività, non faccio nomi ma dico che siamo molto attivi. La verità su Eriksen? Molto spesso all'Inter vengono accostati nomi importanti. Da un lato ci lusinga, ma devo dire che col Tottenham non abbiamo avuto contatti. Lui va in scadenza a giugno, è un ottimo giocatore ma la corsa è di tante squadre come è normale per i giocatori importanti. Non sono qui a dire che avviamo trattative, ma semplicemente dico che è un giocatore interessante. Chi può arrivare? In questo momento cerchiamo un centrocampista e un esterno, poi se i giocatori decidono di andare via proveremo ad accontentarli. Ma per adesso non abbiamo pressioni in tal senso. Godin in panchina? Le competizioni sono tre, e tutti i giocatori della rosa devono rispondere. C'è bisogno di tutti, poi spetta a Conte scegliere i giocatori migliori in base alle loro performance e la forma. Ma il gioco moderno richiede una rosa ampia e per questo guardiamo a questo mercato con interesse. L'utilizzo del giocatore sarà sempre presente, dobbiamo parlare di co-titolari. "