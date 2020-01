Massara: "Todibo? Vediamo se ci sono le condizioni giuste. Ibra ci aiuterà a risalire"

Tutti gli occhi sul 21. Zlatan Ibrahimovic dopo 7 anni e mezzo torna a calcare l’erba di San Siro vestito a festa e pronto ad esultare per le giocate dello svedese da cui tutto l’ambiente si attende tanto. Il mercato di gennaio del Milan però non si dovrebbe fermare qui poiché il Diavolo vuole provare ad inserire anche un difensore, il francese Todibo anche se il giovane difensore del Barça non è l’unico nome monitorato dai rossoneri...

Frederic Massara (Direttore sportivo Milan)

" Siamo davvero felici di poter riabbracciare un campione come Ibra, ci aiuterà molto a risalire. Una bella domenica ma ci dobbiamo concentrare sulla Sampdoria, una partita da vincere. Ibrahimovic si è messo a disposizione, è un campione che ha voluto subito aiutare la squadra, è con noi da due giorni, non gioca da due mesi, siamo felici che sia in panchina. Todibo? Nessun blitz, stiamo valutando se ci sono le possibilità per rinforzarci ulteriormente. Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan, altrimenti non ci sarà un problema. Il mercato è sempre dinamico, le cose sono in evoluzione, ora stiamo pensando che per completare la squadra ci servirebbe un difensore, poi fino al 31 gennaio c'è tempo". "