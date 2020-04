L'anno sabbatico di Massimiliano Allegri sta per concludersi. Il 52enne tecnico livornese, che la scorsa estate aveva salutato la Juventus dopo 5 anni di trionfi e qualche cocente delusione (vedi le due finali di Champions League perse contro Barcellona e Real Madrid), è pronto ad arroventare il prossimo mercato degli allenatori. Dopo 12 mesi trascorsi a guardare il calcio da semplice spettatore, almeno fino a quando è stato possibile prima dello stop forzato per l'emergenza Coronavirus, per Allegri si avvicina il momento del ritorno in panchina. Difficile, infatti, prevedere che un profilo come il suo non venga preso in considerazione da qualche top club, sia in Italia che all'estero. Ma in quale squadra potrebbe ricominciare la carriera del tecnico toscano?

Il palmares da allenatore di Massimiliano Allegri

6 Scudetti (1 con il Milan, 5 con la Juventus)

4 Coppe Italia (con la Juventus)

3 Supercoppe italiane (1 con il Milan, 2 con la Juventus)

1 Supercoppa di Serie C (con il Sassuolo)

La suggestione Milan

Nel mondo Milan Allegri ha lasciato ricordi in chiaroscuro. Ha vinto uno Scudetto al primo anno, ne ha perso un altro al secondo arrendendosi alla Juventus di Conte e non è mai stato particolarmente amato dai tifosi. La sua avventura in rossonero si era chiusa nel modo peggiore, con l'esonero nel gennaio 2014 dopo la sconfitta per 4-3 contro il neopromosso Sassuolo nella nebbia del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Eppure il dopo Allegri per i rossoneri è stato un incubo: in 6 anni si sono succeduti 8 allenatori (Seedorf, Filippo Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli) e nessuno di loro è riuscito a riportare la squadra dove Allegri l'aveva lasciata, ovvero in Champions.

Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic festeggiano lo Scudetto vinto con il MIlan nel 2011Getty Images

Che sia proprio il livornese l'uomo giusto da cui ripartire per il Milan? Secondo i rumors di mercato le possibilità di un matrimonio bis non sono affatto elevate, anzi. Tuttavia Allegri sarebbe un profilo molto interessante per i rossoneri: è abituato alle grandi piazze e alle pressioni, sa come si lavora con i giovani e di solito non pretende campagne acquisti faraoniche. Se Ralf Rangnick - ad esempio - avrà inevitabilmente bisogno del classico periodo di ambientamento che può nascondere sempre tante insidie, Allegri arriverebbe già pronto e con motivazioni enormi. Chissà se Gazidis ci sta pensando seriamente.

Serie A: gli allenatori più vincenti della storia

Allenatore Scudetti vinti Giovanni Trapattoni 7 Massimiliano Allegri 6 Fabio Capello e Marcello Lippi 5 Carlo Carcano 4 Antonio Conte, Helenio Herrera, Roberto Mancini, Carlo Parola, Giuseppe Viani e Arpad Weisz 3

Tra Premier League e PSG: la pista estera

Che mercato ha Massimiliano Allegri fuori dall'Italia? La logica ci spinge a restringere il campo a due campionati: Premier League e Ligue 1. In Liga le panchine dei Top Club (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid) sembrano blindate o comunque non accostabili ad Allegri, discorso analogo si può fare in Bundesliga dove Hans-Dieter Flick ha appena rinnovato fino al 2023 con il Bayern Monaco, mentre il Borussia Dortmund non sembra avere nel mirino il livornese. In Ingilterra le piste percorribili al momento sembrano tre: Manchester City, Tottenham e - soprattutto - Manchester United. In Francia, invece, le quotazioni del Paris Saint Germain restano molto alte. Abbiamo chiesto un parere in merito ai nostri colleghi di Eurosport Inghilterra ed Eurosport Francia: ecco le loro risposte.

L'opinione di Pete Sharland (Eurosport Inghilterra)

" Scartando Liverpool e Chelse, a mio avviso rimangono tre opzioni valide: Tottenham, Manchester City e Manchester United. Queste squadre, infatti, potrebbero - per motivi diversi - cambiare allenatore alla fine di quest'annata. Per quanto riguarda il City, saranno determinanti le motivazioni di Guardiola e la sua eventuale voglia di affrontare una nuova sfida. Sul versante United e Spurs, invece, tutto dipenderà da come si chiuderà la stagione. Sia Mourinho che Solskjaer potrebbero essere esonerati in caso di flop "

" Il primo nome sulla lista di City e United è quello di Mauricio Pochettino, ma l'alternativa è proprio Massimiliano Allegri. Anche il Tottenham è una pista valida, anche perché con l'arrivo di Mourinho sembra finita l'era del tetto degli ingaggi per gli allenatori "

" Secondo me la squadra più adatta ad Allegri sarebbe il Manchester United. I Red Devils hanno bisogno di una boccata d'aria fresca e di un tecnico che metta ordine. La squadra attuale è di buon livello e ci sarebbe il budget per fare un ottimo mercato "

Massimiliano AllegriLaPresse

L'opinione di Martin Mosnier (Eurosport Francia)

" Il PSG ha bisogno di un allenatore come Allegri abituato a lavorare ad altissimi livelli. Gli ultimi tecnici dei parigini (Emery e Tuchel) non avevano tutta questa esperienza a gestire spogliatoi composti da grandi campioni ed è per questo che non sono riusciti a ricavare il massimo della squadra. Allegri possiede l'esperienza e i requisiti giusti per consentire al PSG di alzare in livello in campo europeo "

" Il PSG sarebbe dunque un'ottima soluzione per Allegri. La sua rosa non ha nulla da invidiare a quella dei migliori club europei e può contare su due dei cinque giocatori più forti al mondo (Mbappé, Neymar). Gli manca solo un allenatore capace di portarlo al top in campo internazionale. Allegri potrebbe essere la persona giusta "

" La posizione di Tuchel è indebolita dal suo rapporto non idilliaco con Leonardo, che non l'ha scelto. È risaputo che Allegri piaccia molto al ds: lavorando insieme, i due potrebbero cambiare la dimensione del PSG "

