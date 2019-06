Milan, Donnarumma-Areola non convince: presente (Reina) e futuro (Plizzari) sono già in casa

No, il Milan non avrebbe certo bisogno di “fare il portiere” come si suole dire in gergo calciomercatistico. Ogni discorso va però calibrato in base al contesto e, nel contesto Milan 2019/2020, la sostituzione dell’estremo difensore ha tremendamente senso. Sì perché Ivan Gazidis in prima persona ha parlato esplicitamente di investimenti su talenti in erba destinati a diventare top player e ingaggi bassi per far quadrare i conti non proprio irreprensibili della società: aggiungendo alle linee guida del nuovo corso il fatto che i rossoneri sono chiamati a stretto giro di posta a realizzare la benedetta plusvalenza di mercato ecco che il sacrificio di Donnarumma prende forma e cessa di essere pura chiacchiera da bar.

Lo scambio Donnarumma-Areola vi convince? Sondaggio 701 voti Sì, conviene a entrambi No, ci perde il Milan

Scambio con Areola all’orizzonte

All’orizzonte, secondo gli ultimi rumors, si staglierebbe lo scambio tra Gigio Donnarumma e quell’Alphonse Areola che quest’anno si è alternato a Gigi Buffon come portiere titolare del PSG. Il club parigino sarebbe disposto a offrire il cartellino del 26enne nativo di Parigi addizionando 20 milioni per arrivare al gioiello del vivaio rossonero nonché portiere della Nazionale italiana. L’operazione non sarebbe affatto sgradito al procuratore di ambedue i portieri Mino Raiola e dunque non resta che sondare il pensiero rossonero. Sarà Areola il portiere del Milan di Marco Giampaolo?

I due portieri a confronto (dati Transfermarkt)

PORTIERE CLASSE PRESENZE IN LIGUE 1 PRESENZE IN NAZIONALE VALUTAZIONE AREOLA 1993 108 3 17,5 mln €

PORTIERE CLASSE PRESENZE IN SERIE A PRESENZE IN NAZIONALE VALUTAZIONE DONNARUMMA 1999 142 12 55 mln €

La nostra opinione

Da tempo la cessione di Donnarumma conserva i crismi dell’inesorabilità in casa Milan: un sacrificio necessario per far rifiatare i forzieri societari e al contempo compiacere i “burocrati” della UEFA, un qualcosa che insomma prima o poi è destinato a capitare. A queste condizioni, alle condizioni di Raiola e del PSG per intenderci, fa un po’ storcere il naso però. Perché il Milan incasserebbe “solo” 20 milioni cash e in seconda battuta perché si porterebbe in casa un portiere buono ma non eccezionale che qualche limite lo ha palesato in questi ultimi anni. Il Milan a ben guardare avrebbe già nei suoi ranghi il portiere del presente (Reina) e quello del futuro più prossimo (Plizzari), dunque a nostro avviso farebbe bene a pretendere per Donnarumma solo cash. Almeno 50 milioni per un portiere comunque top: un portiere allo stato dell'arte con ancora margini di miglioramento e con qualche lacuna che starà a lui cancellare del tutto. La carta d'identità di certo è dalla sua parte, cosa che non si può invece affermare per Areola.