Milan, pro e contro della "spesa Real" Ceballos/Odegaard: giovani di qualità, ma non di proprietà

" Buone notizie per Giampaolo? Sempre buone notizie. Ottimismo per questo nuovo Milan? Sempre, sì. "

Con queste parole il neo direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il blitz a Madrid effettuato in compagnia del Chief Football Officer Zvonimir Boban. Il nuovo corso del Milan comincia ormai a delinearsi: se non per quel che concerne i nomi dei giocatori, quanto meno nella rinnovata linea editoriale improntata a profili qualitativi e rigorosamente giovani. Districandosi con attenzione tra i paletti del fair play finanziario, ça va san dire; in quest’ottica ben si inserirebbero gli innesti di Dani Ceballos, Martin Ødegaard o chi per loro (mentre Isco rimarrebbe una chimera). Analizziamo pro e contro della nuova filosofia varata dall’amministratore delegato e direttore generale Ivan Gazidis.

Martin Ödegaard con la maglia del VitesseGetty Images

Perché sì: qualità e fosforo, non serve altro

Da sempre il settore nevralgico del campo dice molto, se non tutto, del reale valore di una squadra: è un dato di fatto che negli ultimi 5/6 anni il Milan ha avuto “centrocampi” disfunzionali e piuttosto ruvidi. L’acquisto di Rade Krunic e la ricerca di profili alla Ceballos o Ødegaard sono sintomatici delle intenzioni dei responsabili dell’area tecnica di concerto con mister Giampaolo: i rossoneri proveranno a imbastire un centrocampo con tre interpreti che garantiscano il giusto mix di qualità e quantità con l’aggiunta di un trequartista in grado di assistere due punte di ruolo. Sarà un Milan dunque più sbarazzino e “tecnico” quello che darà la caccia al quarto posto valevole per la qualificazione in Champions League: se Juventus, Napoli e Inter paiono ineluttabilmente di un’altra categoria dietro sarà bagarre vera e qualora il Diavolo piazzasse i giusti colpi avrebbe la possibilità di centrare l’obiettivo innalzando nel contempo l’asticella del bel gioco.

Gli effetti collaterali: giocatori di passaggio?

Gli scenari di mercato sono ancora sfocati ma è irragionevole pensare che un Milan alla disperata ricerca di un “patteggiamento” con l’UEFA che gli garantisca di essere escluso dalla prossima Europa League e di ottenere condizioni più morbide per il pareggio di bilancio possa sborsare 30, 40 se non addirittura 50 milioni di euro per i gioielli della Casa Blanca. Più realistico pensare a prestiti secchi oppure a prestiti con diritti di riscatto onerosi e magari condizionati da clausole di recompra. Giovani di qualità, dunque, ma non di proprietà sulla stregua di quanto accadde ad esempio per Deulofeu: strepitoso nel suo unico anno in rossonero e di fatto lasciato ritornare alla casa madre senza la possibilità di compiere il benché minimo passo per trattenerlo a Milanello.

2016/17 Milan Deulofeu esulta dopo il golGetty Images

L’altro rovescio della medaglia è che il Milan non potrà puntare sui (giovani) cavalli sbagliati: nella piazza rossonera non si sviluppano i giovani ma si devono ottenere i risultati nell’immediato, visto e considerato che la stessa pazienza dei tifosi è ridotta ai minimi termini. Giusto concedere fiducia e beneficio del dubbio al nuovo corso, ma saranno i protagonisti in campo e fuori a dover traghettare i tifosi dalla loro parte. Che la rivoluzione abbia inizio.