" Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi. [Rino Gattuso, 28/05/2019 La Repubblica] "

Rino Gattuso non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. L’ufficialità sarà diramata nelle prossime ore, probabilmente oggi, ma a certificare il divorzio è lo stesso tecnico calabrese, che fa retromarcia rinunciando a 5,5 milioni di euro e senza polemiche o togliersi inutili sassolini, con quella signorilità e quel rispetto che gli hanno fatto guadagnare la stima incondizionata di tutto il popolo rossonero. Non è bastato a Gattuso guidare il Milan al miglior risultato dal 2013/2014, il 5° posto che non è valso ai rossoneri l’agognato accesso alla prossima Champions League, per tenersi la panchina.

Non è bastato a Gattuso guidare il Milan al miglior risultato dal 2013/2014, il 5° posto che non è valso ai rossoneri l’agognato accesso alla prossima Champions League, per tenersi la panchina. Non è stato sufficiente perché nel faccia a faccia avuto ieri con il plenipotenziario ad rossonero Ivan Gazidis, è emersa una lampante divergenza di vedute sul futuro del club e sulle prospettive della squadra. E allora Gattuso da uomo di polso qual è ha deciso che tergiversare non ne valesse proprio la pena e che è molto meglio finirla qui, facendo un passo indietro e rescindendo un contratto fino al 2021 lasciando lì un mucchio di soldi, da cui altri non si sarebbe separati così facilmente. Per Rino, che nel Milan ha trascorso 13 anni della sua carriera vincendo tutto e dando tutto per la causa, però l’amore per questo club non potrà mai essere una questione di denaro. Per questo ha tolto dall’impasse la società, facendo un passo indietro e togliendo dall’imbarazzo una dirigenza che si prepara all’ennesima rivoluzione negli ultimi tre anni. Sperando di non doversene pentire di aver lasciato andare un allenatore con questi valori e con questo amore incondizionato per la causa rossonera.

Le ragioni dell’addio

I motivi dietro a questa scelta tanto netta e repentina, come accennato, sono da ritrovare nelle differenze di vedute sul progetto di costruzione della squadra che dovrà affrontare la stagione 2019-2020. Già nelle immediate dichiarazioni del post gara contro la SPAL, Gattuso aveva fatto capire che per migliorare questo gruppo servisse puntellare la rosa con qualche elemento d’esperienza, più che con giovani under 23 e dal costo limitato da far crescere e poi vendere per mettere a posto i conti e ripianare il bilancio. Gazidis e Gattuso viaggiano su due lunghezze d’onda differenti ed è per questo che il divorzio è stato inevitabile.

Dal ko col Benevento al successo con la SPAL: i numeri di Gattuso sulla panchina del Milan

Partite totali Vittorie Pareggi Sconfitte % vittorie 83 40 23 20 48,19

Quale futuro per Rino e per il Milan?

Dopo il Milan, dove proseguirà l’avventura di Rino? Nonostante si parli già di un Ferrero, intenzionato ad affidargli le chiavi della Sampdoria in caso di divorzio con Giampaolo, al momento gli exit poll lasciano pensare che Ringhio potrebbe anche decidere di farsi un’esperienza all’estero, magari in Premier League dove già negli scorsi mesi si era parlato di qualche contatto. Il Milan invece sfoglierà la margherita e sceglierà un tecnico che sposi la filosofia Gazidis e ben si sposi anche con le idee del nuovo responsabile dell’area tecnica, che prenderà il posto di Leonardo, e che molto probabilmente sarà Ivan Campos... Leo Jardim, Simone Inzaghi, Marco Giampaolo sembrano i nomi in cima alla lista di Gazidis... Staremo a vedere di certo il nuovo allenatore avrà un compito arduo perché, come ha ricordato più volte Gattuso con quella sincerità estrema che gli è costata anche qualche critica fin troppo velenosa. Al Milan da troppo tempo si pensa che per vincere le partite basti il blasone, la storia e il nome. Purtroppo però tutto ciò non è sufficiente...

" Sarà complicato fare più di 68 punti, che già non sono pochi. Juventus, Napoli e Inter, che è già partita sul mercato, sono più forti. Si dovrà lottare per il quarto posto e le altre si rafforzeranno. Le aspettative sul Milan, anche se attraversa una fase delicata, sono sempre le stesse: si pensa sempre che debba vincere perché si chiama Milan. [Rino Gattuso, 26/05/2019] "

Ora l’arduo compito di guidare il Milan passa in altre mani. Gattuso però se ne va a testa alta consapevole di aver commesso errori ma anche di aver dato tutto e di aver difeso la squadra anche quando il vento della bufera e della critica soffiava forte. Dal flop Higuain agli infortuni agli ammutinamenti di Bakayoko, Gattuso ci ha sempre messo la faccia, non risparmiandosi mai. Dando anima e corpo per quella maglia che per lui sarà sempre più speciale di quella di qualunque altro club.