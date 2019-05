Milan-Roma era una "classicissima" degli anni '80, tanto da ispirare le pellicole più spassose della commedia all'italiana (leggasi "Fratelli d'Italia").

In questi giorni, più che a una partita, corrisponde a un intreccio, un groviglio di voci di mercato, in particolar modo sugli allenatori chiamati a ricostruire - praticamente da zero - il futuro di rispettivi club. Sono giorni, ore febbrili, in cui un nome o l'altro può essere indifferentemente accostato ai rossoneri o ai giallorossi. Marco Giampaolo e Roberto De Zerbi per attuare un "modello Ajax", o "Arsenal" se preferite, su tutti. Ma c'è anche l'ipotesi Massimiliano Allegri o, addirittura, incredibili cambiamenti di casacca con un Gennaro Gattuso alla Roma o un altro ex Milan, Sinisa Mihajlovic - in realtà "cuore laziale" - papabile "generale" del club amministrato da James Pallotta. Insomma, allo stato dell'arte, c'è da aspettarsi di tutto. Caso Milan e caso Roma: cerchiamo di fare ordine e capire quale possa essere il proverbiale "nome giusto".

Roma tra De Zerbi, Giampaolo e... Gattuso

In questo preciso ordine gerarchico. Il perché è presto detto: patron James Pallotta - che, tra le altre cose, deve ancora ufficializzare l'ormai ex Torino Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo - ha in testa un chiodo fisso: il "modello Ajax". Da buon imprenditore statunitense, è allettato dai progetti a basso costo e ad altissimo rendimento. Se condito dal bel calcio, ancora meglio. E' per questo che, dopo aver incassato il "No" di Gian Piero Gasperini, rimasto all'Atalanta, la prima scelta è diventata Roberto De Zerbi del Sassuolo, il più "guardiolista" degli allenatori italiani. Non dovesse andare in porto l'operazione (e sarebbe il terzo "No" consecutivo dopo quelli di Antonio Conte e Gasperini), si continuerebbe a seguire la pista che porterebbe a un "allenatore di campo". E' per questo che piace molto Marco Giampaolo, in grado fondare gli organici a disposizione all'insegna del calcio spettacolo costruito sul lavoro quotidiano "pancia a terra". In questo senso, piace "meno" Rino Gattuso, proprio in uscita dal Milan, ma la sua schiettezza e il suo pragmatismo possono essere considerati aspetti utili in ultima istanza. In questi giorni, si è propagata anche l'ipotesi Sinisa Mihajlovic ma, va detto, che l'unica altra destinazione prevista dal tecnico serbo, se dovesse lasciare Bologna, sarebbe proprio quella dei "nemici giurati" della Lazio".

Cambia poco in casa Milan: la gerarchia dice De Zerbi, Giampaolo e... Simone Inzaghi

Rispetto alla Roma, il Milan avrebbe una carta in più da giocarsi rispetto alla pista De Zerbi: il fatto che l'allenatore del Sassuolo sia cresciuto, da giovane calciatore, proprio nel club rossonero. Per lui, oltrreché romantica, l'opzione meneghina sarebbe ulteriormente stimolante in vista di un rinnovamento del Milan basato sullo scout a tutto campo di un certo Geoffrey Moncada, promosso in prima squadra e che, tra i tanti, ha scoperto un "top player" come Kylian Mbappé. Marco Giampaolo, che dalla sua casa di Giulianova continua a prendere tempo, sarebbe ancora una volta la seconda scelta, mentre l'ipotesi Simone Inzaghi non scalda particolarmente i cuori né della dirigenza né della piazza rossonera. Ha scaldato quello di Paolo Maldini che, in attesa di dare la sua prolungata disponibilità a Ivan Gazidis, ha lavorato per portare sotto la Madonnina l'attuale allenatore della Lazio.

Un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri? Potrebbe starci, tuttavia corrisponde più alle "mission" della Roma. Ma, si sa, di questi tempi, tutto può ancora cambiare radicalmente.