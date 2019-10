Milan, senti Wenger: "Valuto proposte interessanti, sono pronto a tornare"

Arsene Wenger spiega di essere pronto ad un ritorno in panchina dopo aver "ricevuto alcune proposte interessanti". Il 69enne tecnico francese è attualmente libero dopo aver chiuso, nell'estate 2018, il suo regno all'Arsenal (22 stagioni).

Wenger ha recentemente accettato un ruolo da direttore tecnico offertogli dalla Fifa, ma potrebbe tornare a guidare una squadra e recentemente è stato coinvolto nella ridda di candidati che potrebbero essere chiamati dal Milan in caso di esonero di Marco Giampaolo. "Da quando ho lasciato l'Arsenal ho ricevuto alcune proposte interessanti e ne sto valutando alcune", le parole del tecnico riportate dal 'Mirror', a margine del premio 'Legends of Football 2019' a Londra.

" "Mi rivedrete di nuovo in una panchina. Quando, non lo so esattamente. Mi sono divertito a stare un po' distante. Ero riluttante a rientrare a caldo. Ancora oggi non posso vivere con il fatto che non andrò mai più in panchina. Quello che voglio di sicuro è condividere quello che so e che ho imparato. Mi piacerebbe provare ancora una volta l'intensità della competizione". "

Wenger-Milan, suggestione quasi impossibile

Nonostante il nome di Wenger sia stato accostato a quello dei rossoneri per la stima che l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis, ex CEO dell'Arsenal, nutre nei confronti del 69enne tecnico francese vederlo subentrare al posto di Giampaolo sembra assolutamente complicato. Innanzitutto Wenger non conosce le dinamiche del calcio italiano e non è un allenatore ideale a prendere una squadra in corsa, inoltre le sue richieste economiche sono molto differenti da quelle che attualmente il Diavolo si può permettere. Prima di lasciare l'Arsenal Wenger guadagnava 9 milioni di euro a stagione ed è difficile che possa pretendere di tornare ad allenare per una volta anche solo dimezzata.... Cifre assolutamente fuori budget per il Diavolo.