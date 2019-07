Mourinho e un possibile futuro in Cina: da ct o da allenatore del Guangzhou Evergrande?

Futuro in Cina per José Mourinho? Dopo essere stato accostato a numerose panchine, questa estate, ultima delle quali quella del rinnovato (a livello societario) Newcastle United, lo Special One, che in questi giorni ha fatto bella mostra di sé a Wimbledon, è stato "paparazzato" da talkSPORT in compagnia del numero uno del calcio cinese Hui Jiayin, presidente del Guangzhou Evergrande.

Il portale britannico cerca di andare oltre i semplici incontri cordiali (ne ha avuti tanti, in questi giorni, lo stesso "Mou") profilando per il tecnico lusitano un futuro sulla squadra più in vista del calcio cinese oppure da commissario tecnico della nazionale attualmente timonata da Marcello Lippi. Eppure, all'inviato a Wimbledon di Sky Sport Stefano Meloccaro, proprio ieri, José aveva confessato di voler continuare "ad allenare nel calcio ad alti livelli. E, perché no, un giorno in Italia". Tutto un bluff come conviene al suo personaggio?