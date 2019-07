Mourinho torna a parlare: "Mi manca il mio calcio. Avere pazienza è la cosa più difficile"

" Mi manca il mio calcio, ho il fuoco dentro "

Come sempre schietto e diretto Josè Mourinho che torna a parlare dopo un po' di tempo. Lo Special One è ancora senza panchina dopo la fine del rapporto col Manchester United lo scorso 18 dicembre e da lì ha detto no a diverse proposte, arrivate soprattutto dalla Cina e da campionato di "secondo piano". Il portoghese vuole un'avventura stimolante, un progetto serio e che gli dia la chance di vincere dove non è mai riuscito, come la Francia o la Germania, e magari conquistare la terza Champions League con un terzo club dopo Porto e Inter.

" Mi manca il mio calcio, ho il fuoco dentro. La cosa più difficile per me è stata dire no alle possibilità che ho avuto, devo essere paziente e aspettare per quella giusta, per la dimensione di allenatore che sono. Avere pazienza è la cosa più difficile in questo momento perchè ho l’impulso, l’ho avuto diverse volte in questo periodo, ma poi mi sono detto di no. Devo aspettare la giusta opportunità "

Mai banale, Mourinho nell'intervista a Sky Sports UK ammette che il lavoro sul campo e con la squadra gli manca, e per questo non è felice.

" Adesso ho un po’ di tempo per pensare e analizzare, e quello che provo esattamente è... il fuoco dentro. I miei amici mi dicono: "goditi il momento, goditi l’estate, il tempo che non hai mai avuto", ma onestamente non posso godermelo perchè non sono felice abbastanza per farlo "