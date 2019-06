Un colpo che strizza l'occhio al passato per programmare un grande futuro in fase di attacco. E' un po' questo il senso dell'operazione, da poco avviata dal Napoli per riportare al San Paolo Duvan Zapata, oggi goleador dell'Atalanta. Il colombiano classe 1991 di Cali, ha realizzato la bellezza di 28 gol in tutte le competizioni con la maglia degli orobici in cui le sue caratteristiche sono state valorizzate al meglio da mister Gian Piero Gasperini.

Ritorno al futuro in attacco

Sky Sport riferisce di come esista già un accordo di massima tra i due club: all'Atalanta, in particolare, piacerebbe Roberto Inglese, in forza al Parma ma di proprietà del Napoli. Nelle ultime ore, tuttavia, sono arrivate le dichiarazioni dell'agente di Zapata Fernando Villarreal, che - alla testata CalcioNapoli1926.it, spegne (anche se non del tutto) le voci incontrollate di mercato:

" Non è vero che esiste già un accordo tra i due club. E' vero, invece, che siamo stati contattati dal Napoli e di come, da parte nostra, ci sia la disponibilità a trattare. "

Duvan Zapata - Atalanta-Napoli - 2018Getty Images

Zapata-Milik: convivenza possibile?

Detto questo, è giusto iniziare a fare i conti con le attuale forze a disposizione di Ancelotti. La sensazione è che si voglia finalmente fare il grande passo per avere una coppia di potenziali titolari per ogni ruolo in vista dell'abbondanza di impegni stagionali: diventa difficile, in effetti, immaginare una proficua convivenza tattica tra due "arieti" come Zapata e Arkadiusz Milik.

Kalidou Koulibaly e Duvan Zapata - Napoli-Atalanta Serie A 2018-19LaPresse

Mertens in uscita e il sogno James sempre più vicino

Inoltre, se Ancelotti spinge per avere i classici "panzer" d'attacco, sembra sia arrivata ai titoli di coda l'avventura in azzurro di Dries Mertens, che - in scadenza nel 2020 - avrebbe cominciato a guardarsi intorno. Infine, ottima notizia appena giunta, sempre in ottica Napoli: il Bayern Monaco ha ufficializzato la volontà di non riscattare il trequartista James Rodriguez, che trona quindi al Real Madrid, fresco dell'acquisto di Luka Jovic bisognoso di cedere là davanti.