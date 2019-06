" Ora dobbiamo trovare un grandissimo attaccante. "

Con queste parole, pronunciate ieri sera (venerdì) alla festa dei 60 anni di Carlo Ancelotti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato ufficialmente il "la" a un'estate di sogni per i tifosi azzurri. Come prevedibile, si è subito scatenato il classico di tourbillon di voci: fondate o solamente suggestioni. Certamente, al San Paolo, il top player arriverà. I nomi in pole? James Rodriguez e Diego Costa.

Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti alla festa di fine stagione del Napoli 2018-2019 (Getty Images)Getty Images

L'entusiasmo di James Rodriguez

L'impressione è che un'ipotesi non escluda l'altra visti i ruoli differenti. Certo, il direttore sportivo Giuntoli dovrà mettere in atto un autentico capolavoro di mercato. Sul fronte James, il colombiano - secondo il quotidiano iberico AS - sarebbe già stato contattato da Ancelotti, suo ex allenatore al Real Madrid, che avrebbe incassato un "Sì" entusiasta da parte del trequartista, il quale si appresta a terminare la sua esperienza in prestito al Bayern Monaco. L'opzione di riscatto dai Blancos scade il 15 giugno, ma il club bavarese non è intenzionato ad esercitarla. Quanto chiederebbe il Real al Napoli? Proprio il valore di questa opzione, attualmente in mano ai tedeschi: 42 milioni. I due club presieduti da Florentino Pérez e Aurelio De Laurentiis, poi, sono in ottimi rapporti e hanno recentemente trattato buoni affari come quelli di Raul Albiol e José Callejon.

Idea Diego Costa: si può, ma c'è la questione ingaggio

Anche il puntero scardina-difese Diego Costa avrebbe ricevuto la telefonata di "Carletto", uomo di calcio a cui praticamente nessuno riesce a dire "No". Certo, c'è la ragione economica: l'Atletico si sarebbe detto disponibile a trattare ma il brasiliano naturalizzato spagnolo dovrà accettare di ridursi l'ingaggio. La prossima settimana potrebbe offrire strappi decisivi a entrambe le trattative. Le alternative, là davanti, sono Mariano Diaz (Real) e Rodrigo (Valencia). Sugli esterni, infine, resta vivissimo il grande obiettivo Kieran Trippier del Tottenham, nel caso di un trasferimento di Kévin Malcuit.