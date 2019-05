Napoli, subito un colpo: quasi fatta per Di Lorenzo; all'Empoli vanno 10 milioni

Secondo le indiscrezioni raccolte dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli starebbe per chiudere con l'Empoli per il laterale classe 1993 Giovanni Di Lorenzo. L'operazione di mercato è valutata circa 10 milioni. Le visite mediche sono fissate giovedì a Roma.

Un laterale tutto campo (e prolifico) per Ancelotti

Un primo colpo di mercato di rilievo per la società azzurra, sotto indicazioni di Carlo Ancelotti. E non so. Come è noto ormai da tempo, i rapporta il club empolese e quello partenopeo sono idilliaci a livello di mercato. Di Lorenzo, nonostante la beffarda retrocessione maturata a San Siro contro l'Inter, è stato una delle rivelazioni non solo della squadra di Aurelio Andreazzoli ma dell'intero campionato di Serie A con 4 gol realizzati (due dei quali nelle recenti partite contro Sampdoria e Torino), schierato indistintamente da terzino o esterno "box to box".

L'esultanza di Caputo e Di Lorenzo - Sampdoria-Empoli Serie A 2018-19Getty Images

Una bella favola che parte dalla Serie C

Davvero una bella storia quella del laterale destro 26enne, nato e cresciuto a Castelnuovo Garfagnana. Dopo un abbondante inizio carriera apparentemente destinato alla terza serie, le prestazioni del toscano hanno cominciato a crescere esponenzialmente. Così, dopo le esperienze professionali con le maglie di Reggina, Cuneo e Matera, Di Lorenzo ha catturato le attenzioni dell'Empoli. E' stato uno di trascinatori della scorsa stagione in Serie B e uno degli uomini imprescindibili sia nello scacchiere di Iachini che in quello di Andreazzoli. In maglia empolese ha totalizzato, nelle ultime due stagioni, la bellezza di 74 presenze e 6 reti.