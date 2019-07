Neymar, il PSG rifiuta dal Barcellona 40 milioni più Dembélé e Coutinho: "Offerta ridicola"

Secondo As, il PSG avrebbe rifiutato - definendola addirittura "ridicola" - l'offerta del Barcellona per riavere in blaugrana Neymar e consistente in 40 milioni più i cartellini di Ousmane Dembélé (pagato 125 milioni) e Philippe Coutinho (pagato addirittura 145 milioni). Il club francese, in questo senso, vuole recuperare tutti soldi spesi due anni fa per il trasferimento brasiliano (proprio dal Barcellona): 222 milioni cash.

E' evidente che questo modo di puntare i piedi da parte del PSG è un po' il modo per rispondere, neanche troppo velatamente, agli atteggiamenti del brasiliano, inizialmente non presentatosi al raduno del club francese. A questo punto, però, la trattativa che dovrebbe riportare "O Ney" al Barcellona appare più lunga e complicata del previsto, stanti i 120 milioni appena usciti dalle casse blaugrana nell'affare Griezmann. La trattativa, per ora, continua ad andare avanti attraverso l'opera degli intermediari.