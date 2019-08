Neymar torna al Barcellona: trovato l'accordo col PSG, firma imminente

Manca solo l'ufficialità, ma finalmente una delle trattative più lunghe e complesse di questa sessione di mercato si è conclusa: secondo Sky, infatti, Neymar si può ormai considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Barcellona. Il club catalano e il Paris Saint Germain avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante brasiliano. Imminente la firma del nuovo contratto che legherà il giocatore al Barça per la seconda volta nel giro di pochi anni: sono passati due anni da quando Neymar aveva deciso di lasciare il club catalano per accarsarsi al PSG per la cifra monstre di 222 milioni di euro. Sempre secondo Sky l'accordo per Neymar comprende anche i cartellini di Rakitic e Todibo. Con la maglia dei parigini Neymar ha segnato 51 gol in 58 partite ufficiali vincendo due Ligue 1, una Coppa di Lega, una Coppa di Francia e una Supercoppa di Francia.

Barcellona e PSG, vertice decisivo a Montecarlo

Anche dalla Spagna arrivano conferme in merito all'imminente fumata bianca. Secondo Marca il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, e i dirigenti del Barcellona si sarebbero dati appuntamento in un hotel a Montecarlo per formalizzare l'accordo e ufficializzare il trasferimento già entro la giornata odierna.

PSG, pronto un nuovo assalto a Dybala?

Sarà estremamente importante, a questo punto, verificare le conseguenze sul mercato di una trattativa così importante. Liberatosi di Neymar, il PSG potrebbe tentare un nuovo affondo con la Juventus per Paulo Dybala, considerato da Leonardo e dalla dirigenza parigina il sostituto ideale del brasiliano. La Juventus, quindi, è spettatrice molto interessata.