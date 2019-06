Niente Milan per Simone Inzaghi: il tecnico prolungherà con la Lazio

Poteva essere il protagonista del valzer delle panchine estivo Simone Inzaghi, finito nel mirino prima della Juventus, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e poi del Milan, dopo il divorzio con Gattuso. Il tecnico piacentino, però, ha deciso di prolungare la propria permanenza in biancoceleste, mettendo a tacere ogni tipo di rumors legato ad una possibile futura destinazione. Sono stati decisivi gli incontri negli scorsi giorni con Claudio Lotito per mettere le basi del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020. Il sodalizio nella Capitale proseguirà fino al 2021, con l'ufficialità che potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

L'allenatore 43enne è pronto ad iniziare la sua quarta stagione alla Lazio, forte della Coppa Italia da poco messa in bacheca posizionata al fianco della Supercoppa del 2017. Questo il bottino di Inzaghi nella sua avventura a Formello che sembra proprio destinata a proseguire, verso traguardi ancora più importanti.