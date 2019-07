Ora è ufficiale: Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea, per lui un contratto di 3 anni. Un ritorno a casa per Frankie, classe 1978, che è stato una bandiera dei Blues da calciatore, dato che ha giocato a Stamford Bridge dal 2001 al 2014: ora ritorna da manager dopo un anno di esperienza in Championship col Derby County e prende il posto di Maurizio Sarri.

Bentornato a casa, Super Frank!

Lampard torna dunque a Stamford Bridge da manager e firma per 3 anni, come si legge nella nota ufficiale del Chelsea. L'ex centrocampista, 41 anni, che aveva salutato Londra nel 2014 per chiudere la carriera da giocatore in MLS, ritroverà un ambiente in cui aveva vinto tre campionati, una Champions League e una Europa League, e avrà il compito di provare a riportarlo in cima alla Premier League.

" Sono estremamente orgoglioso di tornare al Chelsea come allenatore. Tutti conoscono l'amore che ho per il club e la storia che abbiamo fatto, ma ora l'unica cosa importante è lavorare per la prossima stagione. Sono qui per lavorare duramente, riportare il club al successo e non vedo l'ora di iniziare "

Felice anche Marina Granovskaia, direttore generale del Chelsea e braccio destro del patron Abramovich.

" E' un grande piacere riavere con noi Frank Lampard. Ha grandi capacità e ocnosce l'ambiente, e lo scorso anno ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori emergenti. Pensiamo sia il miglior momento per lui di tornare qui e faremo di tutto per supportarlo nel suo lavoro affinchè abbia successo "