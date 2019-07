Rischia di diventare un caso il trasferimento del 16enne centrocampista olandese Xavi Simons dalla cantera del Barcellona al Paris Saint-Germain. L'operazione è stata annunciata dal club parigino, per cui il giovane Simons ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Regista dell'operazione – manco a dirlo - Mino Raiola, agente del baby talento olandese classe 2002, che ha respinto una proposta di contratto da 200mila euro da parte del club catalano (dove è entrato all’età di 9 anni) e ha convinto Simons ad accettare di trasferirsi al Paris Saint Germain che, oltre ad assicurarsi uno dei talenti più promettenti del panorama mondiale riesce a fare uno sgarbo al Barça che in questa sessione di mercato vorrebbe riportare Neymar a Barcellona.

Dopo de Ligt alla Juventus per la stampa spagnola, Raiola è riuscito a fare un altro sgarro al Barcellona con cui dai tempi del trasferimento di Ibrahimovic al Barcellona (stagione 2009/2010) i rapporti sono tut’altro che idilliaci. E’ stato proprio l’agente a convincere Xavi a declinare le proposte degli azulgrana, che per il talentino riccioluto, avevano in mente un percorso di crescita che prevedesse l’approdo in Primavera e un possibile passaggio in tempi rapidi nel Barcellona B e ad aprire una vera e propria asta al rialzo che ha visto prevalere il PSG, dove ora Simons continuerà il suo percorso di crescita.

Ma chi è Xavi Simons? Riccioli ossigenati alla David Luiz, visione di gioco alla Andres Iniesta e un dribbling sensazionale per l’età l’olandesino che è bruciato a bruciare le tappe. Sbarcato a 7 anni al Barcellona, Xavi Simons ha bruciato le tappe mettendosi in luce come centrocampista dotato di tecnica, velocità e dribbling superiori. Miglior giocatore del prestigioso torneo giovanile Liga Promises, Simons finora non ha tradito le speranze riposte in lui. Sotto contratto con la Nike da alcuni anni, Xavi può già contare su una platea di follower milionaria su Instagram (ben 1,6 milioni di follower) e non fa nulla per ostentare la sua vita agiata e così diversa da quelli dei coetanei di 16 anni che giocano a calcio. Ora la sfida più grande, diventare una stella nel PSG.