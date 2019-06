Neymar non verrebbe trattenuto dal Paris Saint-Germain in caso di una super offerta. Secondo l'Equipe, la dirigenza parigina "non si opporrebbe alla partenza del brasiliano, che anche vede il suo futuro lontano da Parigi". L'agente Pini Zahavi, coinvolto nel suo trasferimento dal Barcellona (222 milioni di euro) due anni fa, starebbe lavorando dietro le quinte per riportarlo in Spagna. Neymar, attualmente infortunato e colpito dalle accuse di stupro, varrebbe più di 124,7 milioni di euro, secondo il CIES Football Observatory e proprio il Barça sembra essere la sua destinazione preferita.

L'accordo potrebbe trovarsi sotto forma di uno scambio di giocatori con Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé che potrebbero essere coinvolti. Intanto il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi a France Football ha detto, toccando anche la tematica Kylian Mbappé:

" I giocatori devono assumersi la responsabilità anche più di prima. Non sono lì per divertirsi. E se non sono d'accordo, le porte sono aperte. Non voglio più avere nella mia squadra alcun comportamento da celebrità. Mbappé? Sono sicuro che resti non al 100%, bensì al 200% "