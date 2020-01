PSG, Tuchel: "Cavani e Paredes? Penso che resteranno con noi"

"Mi fido di loro e penso che resteranno con noi". Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel blinda Leandro Paredes ed Edinson Cavani, cercati rispettivamente da Juventus e Atletico Madrid in questa sessione di mercato. "Leo ha giocato molto nell'ultimo periodo, ha dimostrato di poter essere un giocatore importante e ha una grande influenza sul nostro gioco- ha sottolineato alla vigilia della sfida di Coppa di Francia con il Linas-Montlhery - Per Edi invece è stato difficile dopo l'infortunio. Ha perso la condizione e gli altri hanno giocato molto bene. Ma è pronto, in un buon stato d'animo, tutti devono farsi trovare pronti quando sarà necessario".

Anche in entrata non dovrebbero esserci grandi operazioni. "Nel mondo del calcio può succedere di tutto ma io non ho chiesto nulla. Adoro i miei giocatori, mi piace lavorare con loro abbiamo costruito un bel legame - ha concluso - Ma di questo se ne occupa Leonardo, io mi concentro sugli allenamenti".