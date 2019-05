Real Madrid, Perez: "Fiducioso sull'arrivo di Hazard. Ramos? Non può andar via gratis"

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha confermato che il club è intenzionato a ingaggiare Eden Hazard e che Sergio Ramos ha avuto un'offerta per trasferirsi in Cina. Il centrocampista belga, legato ai Blues fino al giugno 2020, potrebbe giocare la sua ultima partita con il Chelsea nella finale di Europa League contro l'Arsenal. "Ho molto interesse che lui venga a Madrid, non ho intenzione di mentire, e spero che quest'anno possa giocare qui", ha ammesso Perez all'emittente Onda Cero.

Il patron dei Blancos ha poi rivelato di una proposta a Ramos per trasferirsi in Cina, aggiungendo di aver bloccato la partenza del difensore. "Ci siamo incontrati nel mio ufficio, mi ha detto di aver avuto un'ottima offerta da una squadra cinese che però non può pagare il trasferimento. Ma è impossibile per il Real Madrid lasciare che il suo capitano se ne vada via gratis". A Perez è stato poi chiesto delle possibilità che il Real ingaggi Kylian Mbappe o Neymar dal Psg. "Non ne ho mai parlato con Zinedine Zidane. Se vogliamo un giocatore del Psg, chiameremo il presidente del club". Quanto al futuro di Bale, "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta per nessun giocatore del Real Madrid", ha chiarito.