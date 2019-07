Rifiuto da record per Mourinho! No a 100 milioni dai cinesi del Guangzhou Evergrande

Josè Mourinho dice no a 100 milioni di euro! Il portoghese si conferma "Special One" fino in fondo e rispedisce al mittente la proposta arrivata dai cinesi del Guangzhou Evergrande che avevano messo sul piatto un contratto triennale da 31 milioni di euro netti a stagione per prendere le redini del club che in passato fu guidato da Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. Un rifiuto praticamente impossibile per tutti ma non per Mourinho, anche "disoccupato" dopo la fine dell'avventura al Manchester United.

Secondo gli inglesi di Sky Sports, il no di Mourinho è da record perchè sarebbe diventato l'allenatore più pagato nella storia! Però il portoghese non è ancora rassegnato a trovare una sistemazione in Europa, per provare a vincere un titolo nazionale in un paese tra quelli che gli mancano (Germania? Francia?) e magari la terza Champions league. E poi c'è la famiglia, altro motivo per il quale già la scorsa primavera aveva detto no al Guangzhou Evergrande e anche di recente alla federazione cinese che lo aveva contattato offrendogli il ruolo di commissario tecnico.