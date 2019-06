Dall'uomo d'ordine prima di tutto a un progetto a lungo termine basato sul bel gioco. E' stata questa la svolta ideologica in casa Roma per restituire entusiasmo a una piazza scivolata in stato di depressione. Accantonata l'idea del "sergente di ferro", quindi, spazio a un tecnico emergente come Paulo Fonseca, campione d'Ucraina con lo Shakhtar Donetsk e amante del bel gioco, di quello che "si comanda" a metà campo per allargarlo su esterni rapidi, tecnici e in grado di saltare l'uomo per restituire la sfera al reparto avanzato.

Dal Paços de Ferreira allo scherzetto giocato al Porto

Portoghese classe 1973 di Nampula, figlio quindi della colonia lusitana del Mozambico, Fonseca è stato un difensore di medio livello in patria, che da giocatore non ha mai lasciato. Si rivela da allenatore al termine della stagione 2012-2013, in cui riesce nell'impresa storica di qualificare il piccolo Paços de Ferreira ai preliminari di Champions League grazie al terzo posto conquistato in campionato. Una stagione straordinaria, che gli vale la chiamata del Porto, con cui però, non sfonda, tanto da uscire ai gironi di Champions ed essere esonerato da terzo in classifica (ottimo per il Paços, disastroso per i Dragões) il 5 marzo 2014, proprio nel giorno del suo compleanno. Torna quindi nella sua "comfort zone" al Paços de Ferreira, in cui termina la stagione 2014-2015 in ottava posizione.

Un 'cannibale' in Ucraina, in cui vince tutto con la maschera di Zorro

La svolta nella carriera di Paulo Fonseca, arriva durante la stagione 2015-2016: vince la Coppa di Portogallo battendo proprio il Porto e disputa un'ottima Europa League, vincendo il girone di qualificazione e uscendo ai quarti di finale contro lo Shakhtar Donetsk, che si innamora del suo gioco arioso e lo mette sotto contratto come fresco sostituto dopo la lunghissima era Mircea Lucescu, conclusa con due stagioni al secondo posto. L'inizio con gli arancioneri del Donbass non è entusiasmante (sconfitta nella Supercoppa d'Ucraina contro la Dynamo Kiev), poi però è autore di tre double consecutivi, campionato + coppa, nelle tre stagioni in cui in carica, sospinto dal suo 4-2-3-1 e dai dribbling ubriacanti della comitiva brasiliana guidata da capitan Taison, Fernando e Marquinhos Cipriano.

Grandissimo motivatore, in Champions League, batte il Manchester City di Guardiola e beffa il Napoli, nella stagione 2017-2018 per il passaggio agli ottavi di finale. Disse che, se fosse riuscito nell'impresa, si sarebbe travestito da Zorro. E così fece, presentandosi in conferenza stampa nei panni dell'eroico cavaliere mascherato.

Mi manda Rinat"

Su di lui, l'investitura del presidente dello Shakhtar, l'oligarca Rinat Akhmetov, che lo ha messo sotto contratto sino al 2020:

" Un allenatore che custodisco gelosamente, prontissimo per i grandi club. Se la Roma lo vuole, però, sono disposto a parlarne "

Con Akhmetov, gli agenti di Fonseca hanno un gentlemen's agreement per liberarlo gratuitamente dalla clausola rescissoria di 5 milioni. A Trigoria, sembrerebbe che il prossimo ds Gianluca Petrachi sia entusiasta all'idea di lavorare col portoghese. Nelle prossime ore l'annuncio: contratto di tre anni. Sembra lontana, in questo senso, l'alternativa Roberto De Zerbi.