Sergio Ramos vuole lasciare il Real Madrid per andare in Cina! Il capitano blanco, classe 1986, ha chiesto un incontro imminente al presidente Florentino Perez chiedendo espressamente di essere lasciato libero gratis, di essere svincolato, per poter accettare la ghiotta offerta arrivata dall'Oriente. A riportarlo è "Jugones", programma della TV "La Sexta".

Secondo la ricostruzione, c'è stato un meeting a cui hanno partecipato quattro persone: oltre a Sergio Ramos e a Florentino Perez, c'erano Julio Senn, avvocato del giocatore, e René Ramos, fratello e agente del difensore centrale anche della nazionale spagnola. Il giocatore avrebbe chiesto espressamente di essere "svincolato" mentre Perez avrebbe risposto picche, sottolineando che "il Real Madrid non può regalare il suo capitano". Aspetto non da meno è che Ramos è vincolato da un contratto fino al 2021 e ha una clausola rescissoria da 800 milioni di euro.

Il rapporto tra Sergio Ramos e Perez non è idilliaco da diversi anni, ed è naufragato definitivamente dopo uno scontro tra i due avvenuto nello spogliatoio del Santiago Bernabeu dopo l'eliminazione del Real Madrid per mano dell'Ajax in Champions League.