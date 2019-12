Si è conclusa dopo 4 anni l'avventura di Mario Mandzukic alla Juventus. Il 33enne attaccante croato, che i bianconeri avevano acquistato nell'estate 2015 prelevandolo dall'Atletico Madrid, proseguirà la carriera in Qatar: ha infatti firmato un contratto che lo legherà per i prossimi 18 mesi all'Al Duhail. Nelle casse della Juve finiranno 5 milioni e mezzo di euro, mentre il giocatore guadagnerà complessivamente circa 10 milioni. Nel suo nuovo club ritroverà il suo ex compagno di squadra Mehdi Benatia: il difensore centrale marocchino aveva lasciato la Juventus esattamente un anno fa durante la sessione invernale di mercato.

Protagonista con Allegri, ai margini con Sarri

Grande protagonista durante la gestione Allegri, con 44 gol segnati in 162 gare ufficiali compresa la splendida rete del momentaneo 1-1 nella finale di Champions League contro il Real Madrid poi persa 4-1 a Cardiff, con l'avvento sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri Mandzukic è di fatto stato relegato ai margini della rosa: escluso dalla lista Champions, in questa stagione ha collezionato solo 3 panchine a inizio stagione in campionato contro Parma, Napoli e Verona. Dalla gara contro l'Hellas dello scorso 21 settembre non è più stato nemmeno inserito nella lista dei convocati. La trattativa con l'Al Duhail, che sembrava ormai tramontata, ha ripreso vigore nelle ultime ore e si è ufficialmente conclusa. Sulle tracce di Mandzukic, che non gioca una partita ufficiale dallo scorso 19 maggio, c'era anche il Milan.