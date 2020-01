Primo giorno di mercato, primo contratto depositato: è quello di Mattia Perin da parte del Genoa, come si legge sul sito della Lega Calcio. L'ormai ex portiere della Juventus, dunque, torna ufficialmente a vestire la maglia rossoblù dopo un anno e mezzo dal suo trasferimento da Genova a Torino.

Operazione in prestito secco

L'operazione era stata imbastita e conclusa dalle due società negli ultimi giorni del 2019. Prestito secco per Perin, anche se facile immaginare che Juventus e Genoa potranno tornare a parlarsi anche al termine della stagione. Il ventisettenne portiere di Latina aveva già trascorso quasi interamente nel Grifone la prima parte della propria carriera, interrotta solo dai prestiti a Padova e Pescara e, appunto, dal trasferimento dell'estate 2018 alla Juve. 12 milioni più bonus, la cifra sborsata all'epoca dai bianconeri. Successivamente, il passaggio sfumato al Benfica e, ora, il ritorno al Genoa. Da lunedì scorso, Perin si sta già allenando assieme ai suoi nuovi compagni agli ordini di Davide Nicola, nuovo allenatore rossoblù.

Arrivano anche Behrami e Destro

Assieme a lui sul campo d'allenamento c'è anche Valon Behrami, altro ritorno illustre per il Genoa, dove l'ex jolly del Napoli aveva già giocato nel 2003/04 in Serie B. Svincolato dopo l'addio all'Udinese, anche lui farà parte della rosa di Nicola per la seconda parte del campionato. E non è finita qui, perché dal Bologna è in arrivo pure Mattia Destro. L'ennesimo cavallo di ritorno. Con loro tre inizia il mercato di riparazione, prevedibilmente robusto, di una squadra con l'acqua alla gola.