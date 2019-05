Il valzer delle panchine non è vivo soltanto in Italia ma anche fra le big d'Europa. E' infatti atteso ad ore l'annuncio della separazione tra il Barcellona ed Ernesto Valverde, il tecnico che in questa stagione ha vinto la Liga e la Supercoppa ma è stato bruscamente eliminato dalla Champions League dal Liverpool e ha perso sabato scorso la finale di Coppa del Re contro il Valencia. Il principale candidato alla sostituzione è Roberto Martinez, attuale ct del Belgio, ma nella lista dei papabili figura anche il nome di Massimiliano Allegri, libero dopo la fine dell'avventura con la Juventus.

I due anni di Valverde

A lanciare l'indiscrezione dell'addio di Valverde al Barcellona è Jordi Basté, presentatore del programma radio "El Món a RAC1". L'avventura del tecnico ex Athletic Bilbao è durata due stagioni in cui ha conquistato due volte la Liga, una Supercoppa, una Coppa del Re ma ha fallito per due volte l'assalto alla Champions League: nel 2018 fuori ai quarti con la Roma perdendo 3-0 al ritorno dopo il 4-1 dell'andata, nel 2019 fuori in semifinale col Liverpool col clamoroso 0-4 di Anfield dopo il 3-0 del Camp Nou. Pare comunque che Valverde intraprenderà subito un nuova avventura: lo attende il Siviglia.

Video - Messi, azione clamorosa contro il Valencia: solo il palo gli dice di "no" 00:49

Martinez favorito, anche Allegri tra i sostituti

Secondo il "Mundo Deportivo" sono quattro i nomi sulla lista del Barcellona per sostituire Valverde: Roberto Martinez, Ronald Koeman, Erik Ten Hag e Massimiliano Allegri. Il favorito sarebbe l'attuale ct del Belgio che ha detto no a Siviglia e Betis ma che sarebbe felice di trasferirsi in Catalogna: i dirigenti blaugrana dovrebbero però avviare un complesso iter per liberarlo dall'impegno con la federazione belga. Lo stesso discorso vale per Koeman, attuale ct dell'Olanda, che ha vestito da giocatore la maglia del Barça e ha il DNA blaugrana. Interessante il profilo di Ten Hag, ex collaboratore di Guardiola e protagonista del miracolo Ajax. Per quanto riguarda Allegri sarebbe il profilo più facile essendo libero ma al momento non è tra i preferiti per la panchina blaugrana.