Via Gattuso, Gazidis rifà il Milan: tra modello Atalanta e rischio di emulare la Roma

Il repulisti in casa Milan è di quelli epocali: in un giorno solo sono saltate le teste del direttore tecnico Leonardo e dell’allenatore Gennaro Gattuso. Il plenipotenziario Ivan Gazidis non ha fatto prigionieri: dalla prossima estate il nuovo corso incentrato sulla valorizzazione (e le relative plusvalenze?) di giovani calciatori. Il motivo della rottura con l’allenatore calabrese è da ricercare proprio qui, da una totale divergenza sulla pianificazione della prossima stagione. Del resto, a margine dell’amara vittoria contro la SPAL Gattuso era stato sin troppo chiaro:

" Questa è una squadra che ha pregi e difetti. Per giocare un certo tipo di calcio, occorre gente che sappia occupare bene gli spazi. Non basta saper giocare, ma serve anche che qualcuno si assuma le sue responsabilità. Quando un allenatore deve gestire un gruppo di 25 giocatori, servono 3-4 persone con più esperienza. Non farebbero male "

Il modello Gazidis

I nomi che si fanno per la successione di Gattuso sono quelli di Marco Giampaolo, Simone Inzaghi, Roberto Donadoni, Eusebio Di Francesco: allenatori più o meno giovani e ambiziosi di una caratura non molto diversa da quella del “Ringhio” rossonero. Già, ancora una volta – con il Milan escluso per il quinto anno consecutivo dalla Champions League – i top manager siano essi italiani o stranieri si mantengono a debita distanza dai cancelli di Milanello. Il profilo ricercato è quello di un allenatore aziendalista capace in primis di sposare le linee guida societarie e in seconda battuta di lavorare con profitto sui giovani impiantando possibilmente un gioco riconoscibile e attrattivo alla squadra. Una via di mezzo tra lo stile Atalanta e il modello Arsenal tanto caro a Ivan Gazidis, almeno nelle migliori intenzioni, con il rischio di emulare quanto successo alla Roma nell'ultimo lustro: il Milan, in ogni caso, sta per cambiare pelle.

" AC Milan ora guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile (Comunicato ufficiale). "

L'azzardo di cambiar pelle

Nel girone di ritorno, in particolare grazie agli innesti di Piatek e Paquetà, il Milan ha totalizzato 37 punti al pari della Juventus, dietro solo all’Atalanta dei miracoli (41). 3-4 innesti di qualità su una rosa simile – confidando peraltro nei pieni recuperi di Andrea Conti e Mattia Caldara – avrebbero davvero permesso nell’immediato di effettuare quel salto di qualità buono per garantirsi quantomeno un accesso senza patemi nella quota Champions League. Ma questa è la linea Gattuso, quella che avevamo sposato in tempi non sospetti su queste pagine, il Milan ha scelto invece per l’ennesima volta di ripartire da zero con una strategia tanto innovativa quanto rischiosa: rinunciare ai risultati nell’immediato per costruire un ciclo prima di tutto sostenibile e chissà, in un lasso di tempo impossibile da quantificare, vincente.

Si può fare un'operazione del genere in una piazza come Milano e nell’ambito di una società dal palmares così ingombrante? Il signor Gazidis, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, è stato chiaro in merito ma il campo come sempre darà i propri verdetti e la sensazione è che la strada sia impervia. Anche, perché l’allenatore, capopopolo, ambasciatore del milanismo nel mondo nonché spesso e volentieri parafulmine Gennaro Gattuso da oggi non è più a bordo della baracca e il Milan per come l'abbiamo conosciuto non esiste ufficialmente più.