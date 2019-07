Vitor Hugo saluta i tifosi della Fiorentina: "Fate parte della mia storia"

"Non ho parole per ringraziare tutto questo affetto! Posso solo dire con certezza che anche tutti voi fate parte della mia storia! Grazie mille Fiorentina e ai tuoi tifosi!". Così su Instagram l'ex difensore viola, Vitor Hugo, accasatosi al Palmeiras. Il brasiliano risponde con queste parole a uno striscione della tifoseria della Fiorentina che, ricordando una sua esultanza dedicata a Davide Astori, ha realizzato uno striscione con la scritta 'Quel saluto è storia. In bocca al lupo Vitor'.