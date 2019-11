Gabigol non si ferma più e continua a segnare, sbriciolando record e trascinando il Flamengo. L’attaccante è stato decisivo, realizzando con freddezza il rigore dello 0-1, il risultato finale del match contro il Gremio. Un gol importante che gli permette di superare Zico per numero di marcature (22) in una singola edizione del campionato brasiliano. Il calciatore di proprietà dell’Inter è stato poi espulso per somma di ammonizioni nel secondo tempo.

Dopo l'espulsione, uscendo dal campo, Gabigol si è contato le dita rivolgendosi alla tifoseria del Gremio: 5 dita come 5 gol in semifinale di Libertadores. Il gol numero 22 è un record: mai nessuno aveva raggiunto questa soglia in una singola edizione del Brasilerao nella storia del Flamengo, per il quale ha realizzato in 53 partite totali 38 gol e 18 assist.