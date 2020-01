Prima golden boy pupillo di sir Alex Ferguson al Manchester United di Ryan Giggs e Cristiano Ronaldo, poi un cammino quasi infinito nell'oblio che brucia i migliori anni della carriera, tra scelte (a suo dire) infelici, infortuni e un cambio di casacca e l'altro. Oggi, la serenità e le reti ritrovate in Grecia, ad Atene, tra il calore della famiglia e quello - proverbiale - del pubblico ellenico. Federico Macheda, al Panathinaikos, sembra proprio essersi ritrovato.

La scheda di Federico Macheda

Data di nascita 22-08-1991 Luogo di nascita Roma Ruolo Attaccante Piede preferito Destro Altezza 1,84 mt Scadenza contratto 30-06-2021 Valore di mercato (transfermarkt) 1 milione di euro Clausola rescissoria No Nazionalità Italia

"Ricomincio da Atene"

"Chicco", come da sempre viene soprannominato - non solo come abbreviazione del nome ma anche per tagliare corto sugli errori, continui, dei telecronisti inglesi che non azzeccavano mai la pronuncia del suo cognome -, alla firma del triennale con la storica società biancoverde, la scorsa stagione, aveva usato queste parole presentarsi:

" Riparto da qui. Sapendo da dove vengo, sapendo chi sono, sapendo chi voglio essere. "

Primo anno, 28 presenze e 11 reti in una stagione difficilissima per il "Pana", caduto nella disgrazia dei debiti negli ultimi anni e costretto a ridimensionarsi per non fare una brutta fine. Undici gol, come gli 11 punti di penalizzazione, che hanno costretto la squadra di mister Giorgos Donis a una posizione di metà classifica. Durante l'annata corrente, già 8 reti (di cui una in coppa) in 19 gettoni. L'ultima, lo scorso 19 gennaio, ha risolto la trasferta di Xanthi, vinta 1-0 grazie a un suo diagonale vincente al 50', ispirato da una verticalizzazione del norvegese Ghayas Zahid.

Idolo del "Pana". Dopo mille rimpianti

Oggi è l'idolo dei tifosi del Panathinaikos, quarto in classifica e in rinascita, proprio come Macheda il quale ripensando a quelle parole "Sapendo chi voglio essere", sogna di ritornare in Serie A. Quella che gli disse male, quando decise di accettare il prestito della Sampdoria, quando il suo cartellino apparteneva ancora allo United. Era il gennaio 2011, parliamo di quell'annata disgraziata dei blucerchiati, che uscirono immeritatamente dalla Champions ai preliminari contro il Werder Brema, e finirono per retrocedere incredibilmente in Serie B: prima sotto la guida di Domenico Di Carlo, poi con quella di Alberto Cavasin. Per "Chicco", nemmeno un gol in campionato. Solo uno in Coppa Italia. A proposito di quelle sliding doors, Macheda si espresse così:

" Ferguson voleva un prestito in Premier League. Ma io insistetti per la Serie A: fu l'errore più grande della mia vita professionale. "

Sampdoria-Roma, Serie A, gennaio 2011: da sinistra, Federico Macheda e mister Domenico Di Carlo (Sampdoria) (Getty Images)Getty Images

Ex pupillo di sir Alex

Macheda era salito alla ribalta il 5 aprile 2009: entra nel corso della ripresa del match di Old Trafford con l'Aston Villa, approfittando di una lunga di assenze. Così, ispirato da Giggs e Ronaldo, estrae dal cilindro un destro sul secondo palo con cui, nei minuti di recupero, firma il 3-2, poi decisivo per la vittoria del titolo. Tifosi dei Red Devils in visibilio, "è nata la nuova stella del calcio italiano", si disse all'epoca, per quel ragazzone romano non ancora maggiorenne arrivato in Premier League dal settore giovanile della Lazio.

E, invece, dopo l'infelice esperenza con la Sampdoria, la sfilza di prestiti in Championship (la seconda serie): QPR e, dopo un passaggio in Bundesliga allo Stoccarda, Doncaster Rovers, Birmingham City (con cui fa bene, 10 gol in 18 presenze nella seconda parte della stagione 2013-2014), Cardiff City e Nottingham Forest. L'Italia la ritrova da svincolato, nel dicembre 2016, quando riparte dal Novara in Serie B: bene il primo anno, mediocre il secondo, coinciso con la retrocessione dei piemontesi in Serie C.

5 aprile 2009, Manchester United-Aston Villa (Premier League 2008-2009): Federico Macheda e Cristiano Ronaldo del Manchester United (Getty Images)Getty Images

La carriera di Federico Macheda

STAGIONE SQUADRA SERIE PRESENZE GOL 2019-2020 Panathinaikos Super League 17 (2) 7 (1) 2018-2019 Panathinaikos Super League 26 (2) 10 (1) 2017-2018 Novara B 30 (1) 3 (1) dic. 2016 Novara B 21 7 gen. 2016 Nottingham Forest Championship 3 0 2015-2016 Cardiff City Championship 6 (1) 0 (0) 2014-2015 Cardiff City Championship 21 (2) 6 (0) gen. 2014 Birmingham City Championship 18 10 2013-2014 Doncaster Rovers Championship 15 3 gen. 2013 Stoccarda Bundesliga 14 (1) 0 (0) 2012-2013 Manchester United Premier League 0 (1) 0 (0) gen. 2012 QPR Premier League 3 (2) 0 (0) 2011-2012 Manchester United Premier League 3 (2) 0 (1) gen. 2011 Sampdoria A 12 (2) 0 (1) 2010-2011 Manchester United Premier League 6 1 2009-2010 Manchester United Premier League 5 (3) 1 (0) 2008-2009 Manchester United Premier League 3 (1) 2 (0) TOTALE - - 203 (22) 50 (7)

NB 1 - Fuori dalle parentesi, presenze e gol in campionato. Tra parentesi, presenze e gol nelle coppe nazionali.

NB 2 - Macheda conta un complessivo di 9 presenze e 0 gol nelle competizioni internazionali.

Ora la Grecia, la famiglia, la serenità e... i gol

A Manchester, qualche serata in discoteca di troppo e una popolarità esplosa all'improvviso e difficile da gestire, hanno influito sul prosieguo della sua carriera. Non solo, ovviamente, la disgraziata stagione alla Sampdoria. Anche gli infortuni, dal Doncaster in avanti, hanno minato il suo percorso che oggi, grazie alla moglie e al suo figlio piccolo Lorenzo, suo primo tifoso, sembra avergli restituito una nuova dimensione: fatto di sorrisi, serenità e... tanti gol.