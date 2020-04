Il campionato romeno si trasferisce in Turchia: trasferta ad Antalya per concludere la Liga 1

Kevin Boli (D), de la CFR Cluj, suteaza in timpul meciului de fotbal contra echipei AFC Astra , din prima etapa a play - off - ului Ligii 1, disputat la stadionul Constantin Radulescu din Cluj Napoca

Con l'ultimo consiglio straordinario, la Lega calcio ha deciso di concludere il proprio campionato in Turchia dove il coronavirus ha prodotto meno danni. Si giocherà ad Antalya, ottava città per numero di abitanti in Turchia. La Lega coprirà tutti i costi delle spese di trasferta ai club.

In Romania il campionato si concluderà... In Turchia! Questa la decisione presa della Federcalcio romena nel Consiglio straordinario di quest'oggi per capire cosa fare con la conclusione del campionato, la Liga 1, che è arrivato già alla post season, con il gruppo retrocessione e i playoff Scudetto per un totale di 7 giornate in totale.

Quando si riprenderà, anche se al momento non c'è una data precisa (non prima di giugno), si riprederà ad Antalya, ottava città più popolosa della Turchia con 955.573 abitanti. Sei squadre hanno già una sede per allenarsi, gli altri devono ancora trovare una sistemazione, anche se hotel e pensioni della città si sono già proposte.

Non c'è una problematica di costi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, considerando i prezzi della Turchia in questo periodo, molto più economici della Romania. La Liga 1, comunque, ha assicurato che pagherà i costi eccedenti per la “trasferta” in Turchia, attingendo dagli introiti dei diritti televisivi.

