Coronavirus e tagli agli stipendi: Doumbia e altri otto calciatori licenziati dal Sion

Il presidente del club svizzero del Sion, Christian Constantin, ha deciso di licenziare nove giocatori a causa dello stop del campionato per l’emergenza Coronavirus. Lo rende noto il quotidiano Blick. Stando al giornale, ripreso da altre testate elvetiche, a causa dei problemi economici dovuti allo stop dei campionati, il Sion ha proposto ai giocatori una riduzione dell’ingaggio dell’80% ai cui alcuni tesserati non hanno aderito. E' scattato quindi il licenziamento con effetto immediato di Pajtim Kasami (ex Palermo), Seydou Doumbia (ex Roma), Johan Djourou (ex Spal), Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Christian Zock e Birama Ndoye. E ora, alla ripresa dei campionati, il Sion rischia di dover scendere in campo con una rosa rimaneggiata.

Doumbia - Serie A 2014-2015 - LaPresseLaPresse

Sion: scoppia il caso licenziamenti

I nove giocatori non hanno accettato la decurtazione dello stipendio o non hanno fatto in tempo a rispondere alla lettera con proposta di decurtazione. I calciatori licenziati dal Sion hanno quindi intenzione di difendersi e l'associazione svizzera dei calciatori ha già presentato una nota di protesta affermando che la forza maggiore in relazione all'emergenza Coronavirus non è accettabile:

" Ci aspettiamo che questi licenziamenti abusivi vengano revocati immediatamente e che venga aperta una discussione sulle possibili alternative "

In ogni caso il loro comportamento è stato ben diverso rispetto a quello dei colleghi del Borussia Mönchengladbach.