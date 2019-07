Carlos Valderrama con i capelli lisci per spot fa impazzire il web

Noto da tutti per la sua folta chioma, Carlos Valderrama si fa vedere per la prima volta con i capelli lisci e biondi sul suo profilo Instagram. Perché? Per uno spot. No, niente a che fare con capelli o shampoo, si tratta di un'azienda che produce macchine per sale bingo e sale scommesse, in cui l'ex calciatore sarà protagonista.

" Oggi, alla mia piccola Elvira Redondo, è venuto in mente di lavarmi i capelli "

Ovviamente il cambio di look non poteva passare inosservato: il mondo del web si è subito scatenato a trovare accostamenti e commenti vari alla strana scelta di Valderrama: il risultato - come spesso accade in questi casi - è tutto da ridere.