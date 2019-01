Caso Ronaldo: l'avvocato di una sua ex presenterà "prove compromettenti"

" Dopo tante richieste da parte della stampa, posso confermare che Leslie Mark Stovall ha parlato con la signora Lennard sul tema Cristiano Ronaldo. La ragione del suo viaggio a Londra è stato l’incontro con l’avvocato Jonathan Coad e la sua cliente Jasmine Lennard "

Questo il comunicato rilasciato da Larissa Drohobyczer, dello studio Stovall & Associates, quello collegato all'avvocato di Jasmine Lennard, modella inglese di 33 anni ed ex fidanzata di Cristiano Ronaldo.

Secondo la Lennard, CR7 avrebbe minacciato di far vedere a suo padre scatti osé; a queste minacce lei avrebbe risposto dichiarando di essere in possesso di prove compromettenti su di lui, da poter girare all'avvocato di Kathryn Mayorga, la ragazza americana che accusa CR7 di averla violentata in un hotel di Las Vegas nel 2009.

Ronaldo si è auto-proclamato non colpevole: vedremo se queste nuove prove porteranno ad ulteriori novità.