Caso Sala: Cardiff vuole incontro con Nantes per accordo sul pagamento

Il Cardiff vuole un colloquio diretto con il Nantes con l'obiettivo di di risolvere la disputa sul costo del trasferimento di Emiliano Sala, tragicamente morto in un incidente aereo lo scorso gennaio, due giorni dopo essere stato ufficialmente acquistato dai gallesi per una cifra intorno ai 15 milioni di sterline, circa 17 milioni di euro. Lo riporta la Bbc. La Fifa ha concesso ai due club tempo fino al 15 aprile per provare a raggiungere un accordo e risolvere la disputa che si è ormai tramutata in un vero e proprio braccio di ferro.

Il Cardiff ha rifiutato di effettuare il primo pagamento previsto per l'acquisto dello sfortunato attaccante argentino: il club gallese sostiene infatti che il Nantes deve ancora rispondere alla loro richiesta, inviata la settimana scorsa, di un incontro per discutere sulla questione. Ma ad oggi, spiega il club gallese, dai francesi non è arrivata alcuna risposta. Per i 'Bluebirds', l'accordo raggiunto con il Nantes per l'acquisto di Sala non era giuridicamente vincolante in quanto le condizioni per il completamento dell'accordo non erano state completamente soddisfatte. Per il club francese, invece, tutte le pratiche burocratiche necessarie erano state completate e pienamente conformi alle regole Fifa. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha auspicato che i due club possano raggiungere un accordo.