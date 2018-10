Cassano ci riprova: lunedì il primo allenamento con la Virtus Entella

Antonio Cassano ci riprova con il mondo del calcio giocato.

" La Virtus Entella comunica di aver accolto la richiesta di Antonio Cassano che da lunedì prossimo si allenerà con la prima squadra agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia, senza alcun vincolo contrattuale "

In attesa di sapere in che campionato potrà giocare, se Serie B o Serie C, la squadra ligure ha deciso di ospitare il calciatore classe 1982, che recentemente aveva fatto sapere di "poter scendere di categoria solo per la Virtus Entella" appunto.

Berlusconi e Galliani lo volevano al Monza...

...ma Cassano aveva declinato l'invito.

" E' sempre un onore quando due persone del loro spessore pensano a te. Mi sento ancora un giocatore di Serie A, dove sono covinto di poter fare ancora la differenza. Me se proprio devo scendere di categoria... In Serie B o in Serie C andrei in una sola squadra, l'Entella. Mi piacerebbe scrivere un pezzo di storia "

Non gioca da più di due anni

L'ultima partita di Fantantonio - per la cronaca - è datata maggio 2016, derby di Genova con la maglia della Sampdoria. Se ricordate poi nel luglio del 2017 arrivò un accordo con il Verona che fece molto parlare: 14 giorni dopo la firma infatti arrivò il clamoroso annuncio della separazione tra Cassano e il club scaligero.

Oggi ci riprova: sarà la volta buona?