Cassano: "Ibra anche a 38 anni può fare differenza nel Milan"

" Ibra è innamorato di Milano, parliamo dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten del numero 9 più forte degli ultimi 30 anni. Anche a 38 anni è un fenomeno è farà la differenza con le sue giocate. "

Lo ha detto Antonio Cassano, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, a proposito del ritorno in rossonero del centravanti svedese. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cassano ha aggiunto:

" In America ha fatto 56 partite segnando 53 gol, non è mai semplice fare la differenza. E' vero che c'è poca qualità ma corrono tanto e c'è tanta fisicità. "

Sulle possibilità di Ibrahimovic di incidere sulle sorti di questo Milan, Cassano ha detto:

"Ha qualità, fisico e professionalità per fare la differenza. Ha una testa impressionante, non a caso ha vinto 33 titoli". "Farà rendere al 110% tutti i giocatori del Milan, sono convinto al 100% che è un calciatore capace di tirare fuori il meglio dai compagni. Lui vbuole che tutti vadano al massimo, in allenamento e in partita", ha concluso l'ex attaccante rossonero fresco di diploma da direttore sportivo.